MLB／去年還在當水電工 吉伯特驚奇投出無安打比賽

去年小聯盟球季因疫情而整季取消，投手吉伯特（Tyler Gilbert）沒球可打，跟著父親學當水電工，今天在大聯盟場上投出無安打比賽，他的父親在現場見證也淚流滿面，吉伯特賽後跟父親說聲抱歉，「老爸，無意冒犯，可是比起拉電線，我還是比較喜歡打球。」

響尾蛇今天以7：0完封教士隊，今年8月才升上大聯盟的吉伯特，在生涯第4場出賽、第1場先發，就以102球投完9局，沒被敲出安打，另有5次三振、3次保送，成為史上第4位初先發就是無安打比賽的球員，也是近68年來第一人。

吉伯特在2015年選秀第六輪獲費城人隊挑選，去年2月被交易到道奇隊，但因小聯盟整季取消，他的出賽紀錄在去年空白了整季，吉伯特為了維繫收入，夏天跟著父親學做水電。

吉伯特未在道奇體系留下出賽紀錄，去年季後又在規則五選秀被響尾蛇選中，8月3日升上大聯盟，就在今天寫下驚奇一頁。

「這感覺很奇怪，我甚至一點都不覺得緊張，也不知道原因。」吉伯特表示，「我就只是持續上場，做好自己份內的事，從賽前到比賽開始，我真的一點都不緊張，直到第8局只用3球搞定，我才開始感覺好像有什麼事情要發生。」

教士成為無安打比賽的苦主，總教練丁格勒（Jayce Tingler）說：「必須向吉伯特脫帽致意，這對他來說是特別的一晚。」他坦言，如果能成為創造無安打比賽的一方，這場比賽當然會有趣很多，今晚對教士來說是失望的一晚，「打得強勁的球都找人，或是被上演美技。」