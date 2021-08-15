快訊

海地強震300餘人死亡 蔡英文：捐50萬美元賑災、搜救大隊可隨時前往協助

【延後到校行不行？／上】半小時的魔力 居然讓這所國小變成搶手額滿學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／去年還在當水電工 吉伯特驚奇投出無安打比賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Tyler Gilbert。 路透社
Tyler Gilbert。 路透社

去年小聯盟球季因疫情而整季取消，投手吉伯特（Tyler Gilbert）沒球可打，跟著父親學當水電工，今天在大聯盟場上投出無安打比賽，他的父親在現場見證也淚流滿面，吉伯特賽後跟父親說聲抱歉，「老爸，無意冒犯，可是比起拉電線，我還是比較喜歡打球。」

響尾蛇今天以7：0完封教士隊，今年8月才升上大聯盟的吉伯特，在生涯第4場出賽、第1場先發，就以102球投完9局，沒被敲出安打，另有5次三振、3次保送，成為史上第4位初先發就是無安打比賽的球員，也是近68年來第一人。

吉伯特在2015年選秀第六輪獲費城人隊挑選，去年2月被交易到道奇隊，但因小聯盟整季取消，他的出賽紀錄在去年空白了整季，吉伯特為了維繫收入，夏天跟著父親學做水電。

吉伯特未在道奇體系留下出賽紀錄，去年季後又在規則五選秀被響尾蛇選中，8月3日升上大聯盟，就在今天寫下驚奇一頁。

「這感覺很奇怪，我甚至一點都不覺得緊張，也不知道原因。」吉伯特表示，「我就只是持續上場，做好自己份內的事，從賽前到比賽開始，我真的一點都不緊張，直到第8局只用3球搞定，我才開始感覺好像有什麼事情要發生。」

教士成為無安打比賽的苦主，總教練丁格勒（Jayce Tingler）說：「必須向吉伯特脫帽致意，這對他來說是特別的一晚。」他坦言，如果能成為創造無安打比賽的一方，這場比賽當然會有趣很多，今晚對教士來說是失望的一晚，「打得強勁的球都找人，或是被上演美技。」

延伸閱讀

MLB／紅襪轟垮金鶯 塞爾傷癒復出5局8K奪勝

MLB／初先發就是無安打比賽 響尾蛇27歲菜鳥成史上第四人

日職／王柏融代打敲安 火腿被東浜巨K暈吞2連敗

MLB／今日戰績表 大谷打回全隊唯一一分天使仍輸

相關新聞

MLB／「夢幻成真」挨轟吞敗 洋基布里頓不想再當終結者

洋基隊代班「終結者」布里頓（Zack Britton），前天在「夢幻成真」例行賽9局下被白襪隊安德森（Tim Ander...

MLB／「夢幻成真」轟動全美 白襪教頭：棒界轟出滿貫砲

白襪、洋基隊前天在1989年經典電影「夢幻成真」拍攝地對決，上演大聯盟史上首場在愛荷華州開打的例行賽，兩隊休兵1天後，今...

MLB／初先發就是無安打比賽 響尾蛇27歲菜鳥成史上第四人

大聯盟生涯第4場出賽、第1場先發，響尾蛇隊27歲投手吉伯特（Tyler Gilbert）面對教士隊投出無安打比賽，他的父...

MLB／紐曼二安「鐵支」平紀錄 海盜打爆釀酒人終結8連敗

海盜繼昨被釀酒人完封後，今天打擊大爆發，全隊單場敲19安，其中紐曼（Kevin Newman）就貢獻了4支，而且全都是二壘安打，追平大聯盟紀錄。終場海盜就以14：4打爆釀酒人，也終結8連敗。

MLB／大谷翔平首局首打席炸裂 39轟追平隊史左打紀錄

天使隊日籍球星大谷翔平再度開轟，今天面對太空人隊之戰，他在首局首打席就敲出陽春砲，第39轟出爐，追平1982年傑克森（R...

MLB／去年還在當水電工 吉伯特驚奇投出無安打比賽

去年小聯盟球季因疫情而整季取消，投手吉伯特（Tyler Gilbert）沒球可打，跟著父親學當水電工，今天在大聯盟場上投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。