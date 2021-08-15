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MLB／「夢幻成真」挨轟吞敗 洋基布里頓不想再當終結者

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
Zack Britton。 路透社
Zack Britton。 路透社

洋基隊代班「終結者」布里頓（Zack Britton），前天在「夢幻成真」例行賽9局下被白襪隊安德森（Tim Anderson）轟出再見兩分砲，吞下本季首敗，信心也跟著動搖，希望不再扛起關門重任。

白襪、洋基隊前天在1989年經典電影「夢幻成真」拍攝地對決，在全美造成轟動、甚至紅到海外，洋基打完9局上原本8：7超前，布里頓9局下接手後挨轟，讓白襪9：8逆轉勝。

兩隊3連戰第2戰今天移師芝加哥進行，布里頓主動向總教練布恩（Aaron Boone）表達不當「終結者」的態度，他說：「我不配在第9局登板，其他投手比較適合，球隊必須贏球時，自己無法投出平常該有的表現。」

但布里頓強調，自己也向布恩透露，球隊需要他時，任何時機都想投球，只是自認沒有資格在類似前天比賽的狀況登板。

洋基古巴好手查普曼（Aroldis Chapman）因為左手肘不適進入傷兵名單，布里頓被賦予關門任務，在4次救援機會只成功1場，合計3.1局失3分都是自責分，搞砸兩場救援。

他表示，感覺身體不太正常，必須趕快找出解決之道。

洋基、白襪今天打到延長賽，洋基10局上攻下3分，10局下再度推出布里頓，投0.1局被揮出1支安打、保送兩次，失1分非自責；在滿壘的情況下，布恩換上第7任投手阿布瑞尤（Albert Abreu）接手，連續解決兩人以7：5保住勝利，布里頓仍有中繼成功紀錄。

洋基 白襪

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