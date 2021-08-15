MLB／紅襪轟垮金鶯 塞爾傷癒復出5局8K奪勝

在動刀治療手肘韌帶傷勢後，塞爾今天傷癒歸隊，先發5局送出8次三振丟掉2分，率紅襪16比2擊敗金鶯，奪下勝投。

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天在主場迎戰巴爾的摩金鶯，派出傷癒復出的塞爾（Chris Sale）先發，他投5局送出8次三振，沒有保送，被擊出包括2支陽春砲在內的6支安打，丟掉2分都是自責分，收下本季第1勝。

曾7次入選明星賽的左投塞爾，因為接受俗稱「湯米．約翰手術」（Tommy John Surgery）的手肘尺骨附屬韌帶重建手術，因此缺席了2020年球季和本季前半段的賽事。此役是他2019年8月13日對上克里夫蘭印第安人後，第1次登板先發。

包括德佛斯（Rafael Devers）的3分彈在內，紅襪在1局下半一口氣得到4分。達爾貝克（Bobby Dalbec）今天揮出雙響砲，貢獻3分打點。馬蒂內茲（J.D.Martinez）在5下轟出一發3分彈，瑞福洛（HunterRenfroe ）則在8下揮出陽春砲。柏格茨（XanderBogaerts）在生涯以游擊手身分為紅襪出賽的第1000場比賽，有3打數3安打的演出。

此役的3局上半，金鶯的海斯（Austin Hays）、曼西尼（Trey Mancini）接連從塞爾手中揮出陽春全壘打。

金鶯此役先發投手羅培茲（Jorge Lopez）只投3又1/3局就被擊出1支全壘打在內的9支安打，丟掉7分都是自責分，最後吞下敗投，本季至今3勝13敗，敗場數追平芝加哥小熊的阿佐雷（Adbert Alzolay），並列為目前MLB最多敗的投手。

金鶯今天丟掉16分，是球隊本季的新高，他們近期吞下10連敗，期間共丟98分，但總共只拿下32分。

德佛斯今天揮出他本季第29號全壘打，讓紅襪首局就以4比0領先。打完4局以7比2領先的紅襪，在5下吃下7分大局拉開領先，他們今天除了第3局、第7局沒有得分外，局局都有分數進帳。

塞爾今天投了89球，他投的最後一球製造了一個滾地球出局，結束了他5局的投球工作。他退場時，球迷起立為他喝采。