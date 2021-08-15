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MLB／「夢幻成真」轟動全美 白襪教頭：棒界轟出滿貫砲

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
美聯社
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白襪洋基隊前天在1989年經典電影「夢幻成真」拍攝地對決，上演大聯盟史上首場在愛荷華州開打的例行賽，兩隊休兵1天後，今天拉回白襪主場進行3連戰第2戰，白襪名人堂教頭拉魯沙薩（Tony La Russa）用「棒界轟出滿貫砲」形容這場比賽帶來的成效。

大聯盟官方原定去年推出這場夢幻賽，因為疫情延到今年，白襪前天9局下靠安德森（Tim Anderson）轟出再見兩分砲，戲劇性以9：8擊敗洋基，成為全美討論的熱門話題。

拉魯薩前天在佛羅里達州參加親人的喪禮，由首席教練開羅（Miguel Cairo）代掌兵符，無法到愛荷華州親眼見證歷史，但也抽空看了電視轉播。

他表示，各界和球迷的反應都很好，原本只是好萊塢電影的劇本，真的變成比賽，實在讓人不可思議。

拉魯薩今天重返芝加哥領軍，和隊上球員聊到這場歷史性的比賽，大家對這場比賽既興奮又充滿熱情，他說：「這對棒界大大加分。」

白襪捕手沙瓦拉（Seby Zavala）前天4局下轟出兩分砲，9局下1出局後，面對洋基後援投手布里頓（Zack Britton）先是兩好球，接下來等到保送，讓安德森有機會轟出再見全壘打。

沙瓦拉表示，賽後收到一堆朋友傳來的簡訊，說這是很久以來看到最精彩的比賽之一。

白襪 洋基 大聯盟

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