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MLB／初先發就是無安打比賽 響尾蛇27歲菜鳥成史上第四人
大聯盟生涯第4場出賽、第1場先發，響尾蛇隊27歲投手吉伯特（Tyler Gilbert）面對教士隊投出無安打比賽，他的父親就在現場見證，當場激動落淚，寫下暖心瞬間，響尾蛇終場以7：0擊敗教士。
吉伯特在2015年選秀第六輪獲費城人隊挑選，去年2月被交易到道奇隊，但因小聯盟整季取消，他未在道奇體系留下出賽紀錄，去年季後又在規則五選秀被響尾蛇選中，本月3日才剛升上大聯盟。
前3場出賽都是後援，首度接下先發任務，吉伯特投出了事前絕對想像不到的劇情，面對教士以102球投完9局，未被敲出安打，有5次三振、3次保送。
吉伯特9局連飆2K後，面對范姆（Tommy Pham）的打席，讓他擊出中外野飛球進入手套瞬間，成就大聯盟本季第8場無安打比賽，追平1884年締造的單季最多無安打比賽紀錄。
吉伯特成為史上第4位在初先發就投出無安打比賽的球員，前3人為1891年10月4日布萊登施坦（Ted Breitenstein）、1892年10月15日的瓊斯（Bumpus Jones）、1953年5月6日的哈洛曼（Bobo Holloman）。
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