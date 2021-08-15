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MLB／紐曼二安「鐵支」平紀錄 海盜打爆釀酒人終結8連敗

聯合新聞網 / 綜合報導
海盜今天打擊爆發，其中紐曼（Kevin Newman）單場就敲4支二壘安打，追平大聯盟紀錄。 美聯社
海盜今天打擊爆發，其中紐曼（Kevin Newman）單場就敲4支二壘安打，追平大聯盟紀錄。 美聯社

海盜繼昨被釀酒人完封後，今天打擊大爆發，全隊單場敲19安，其中紐曼（Kevin Newman）就貢獻了4支，而且全都是二壘安打，追平大聯盟紀錄。終場海盜就以14：4打爆釀酒人，也終結8連敗。

紐曼今擔任先發第8棒游擊手，他今天4次上場打擊都把握住機會，繳出「鐵支」4支二壘安打的表現，替球隊打回2分，自己每次上壘也都能得分。對於自身表現，紐曼表示相當開心：「我下場的時候有人告訴我，我打出大聯盟紀錄，這真的很重要，是一種榮譽，甚至是夢寐以求的事情。」他也說到，自己從小到大的夢想就是在大聯盟打球。

海盜雖然打擊大爆發，但先發投手威爾森（Bryse Wilson）先發僅投4局，被敲7支安打失4分，無關勝敗。最終勝投是由接替投球的許瑞夫（Chasen Shreve）拿下，他投1局，送出3K，並有1次保送。釀酒人隊先發B.安德森（Brett Anderson）主投3.1局被敲8安，失掉6分皆為責失，吞下本季第6敗。

海盜今天終結8連敗，不過他們目前仍為國聯中區爐主，本季勝率僅.359，與龍頭釀酒人有著28.5場勝差，明天兩隊也將進行海盜主場系列賽的最後一戰。

海盜 釀酒人 大聯盟

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