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MLB／張育成4打數吞2K 印地安人尾盤失守輸球

中央社 / 洛杉磯14日專電
印地安人隊張育成。（法新社）
印地安人隊張育成。（法新社）

美國職棒大聯盟台灣好手印地安人隊張育成，今天先發出戰底特律老虎，不同於前一天三壘安打、全壘打的精彩表現，今天他4打數0安打，吞2次三振，印地安人隊4比6落敗。

客隊印地安人隊今天整場落後，一路苦追，好不容易在7局上攻下關鍵分數，扳成4比4平手。但老虎隊在8局下打出一波攻勢，四壞保送加上連續3支安打，攻下致勝2分。

張育成昨天從小聯盟3A升上大聯盟，隨即在場上繳出三壘安打、全壘打的耀眼表現，他今天繼續先發上場，擔任第7棒、一壘手，但4個打數沒有表現。

張育成2局上首打席，面對32歲右投手裴拉塔（Wily Peralta）。在對方取得2好球之後，耐心纏鬥到2好3壞，揮空一記外角滑球，遭到三振。這打席6球全是變化球。

4局上張育成本場第2次打擊，仍然無法破解裴拉塔的變化球，在連拿2好球之後，揮空外角滑球，吞下三振。

張育成在6局上率先打擊，面對老虎第二任投手方克郝斯（Kyle Funkhouser），在2好1壞的情況下，打成一壘上方的高飛球，接殺出局。

前3次打擊無功而返，張育成8局上幾乎踏上一壘壘包。他敲出穿越投手丘的強勁滾地球，遭布陣在二壘後方的野手接到，快傳一壘時，一壘審舉出安全上壘的手勢。不過，隨後老虎提出挑戰，裁判檢視重播之後，這支內野安打遭到沒收。

張育成今晚4打數0安打，2度遭到三振，本季打擊率略微下滑到0.190。

老虎隊38歲名將卡布瑞拉（Miguel Cabrera）生涯全壘打數達499支之後，距離500轟里程碑之差一步，每次上場打擊都受到觀眾的起立關注。卡布瑞拉這場比賽敲出一壘安打，獲觸身及四壞保送，但沒敲出全壘打。

張育成

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