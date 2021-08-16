MLB／今日戰績表 道奇薛則優質先發助隊打敗大都會

大聯盟上週的熱門話題除了白襪洋基跑去玉米田打了一場夢幻成真的球賽外，當屬老虎一壘手老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯全壘打支數推進到499，成為下一位五百轟俱樂部成員已是指日可待。雖然卡

2021-08-16 07:00