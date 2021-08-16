MLB／今日戰績表 道奇薛則優質先發助隊打敗大都會
MLB今日戰績表
勇士 6:5 國民
紅人 7:4 費城人
釀酒人 2:1 海盜
金鶯 2:4 紅襪
小熊 6:1 馬林魚
印地安人 11:0 老虎
洋基 5:3 白襪
紅雀 7:2 皇家
光芒 4:5 雙城
運動家 4:7 遊騎兵
洛磯 2:5 巨人
太空人 1:3 天使
教士 8:2 響尾蛇
藍鳥 8:3 水手
道奇 14:4 大都會
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 天使 vs. 洋基
07:10 勇士 vs. 馬林魚
07:10 金鶯 vs. 光芒
07:10 小熊 vs. 紅人
08:00 印地安人 vs. 雙城
08:10 太空人 vs. 皇家
08:10 教士 vs. 洛磯
09:45 大都會 vs. 巨人
10:10 海盜 vs. 道奇
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言