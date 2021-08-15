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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平開轟仍不敵太空人

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平開轟。 路透
大谷翔平開轟。 路透

MLB今日戰績表

釀酒人 4：14(7局) 海盜

釀酒人 6：0(7局) 海盜 (雙重戰)

紅人 1：6 費城人

金鶯 2：16 紅襪

勇士 12：2 國民

小熊 4：5 馬林魚

印地安人 4：6 老虎

運動家 8：3 遊騎兵

道奇 2：1(10局) 大都會

洋基 7：5(10局) 白襪

紅雀 9：4 皇家

光芒 0：12 雙城

教士 0：7 響尾蛇

洛磯 4：1 巨人

太空人 8：2 天使

藍鳥 ： 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 勇士 vs. 國民

01:05 紅人 vs. 費城人

01:05 釀酒人 vs. 海盜

01:10 金鶯 vs. 紅襪

01:10 小熊 vs. 馬林魚

01:10 印地安人 vs. 老虎

02:10 洋基 vs. 白襪

02:10 紅雀 vs. 皇家

02:10 光芒 vs. 雙城

02:35 運動家 vs. 遊騎兵

04:05 洛磯 vs. 巨人

04:07 太空人 vs. 天使

04:10 教士 vs. 響尾蛇

04:10 藍鳥 vs. 水手

07:00 道奇 vs. 大都會

球隊戰績表

太空人

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