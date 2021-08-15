MLB／今日戰績表 天使大谷翔平開轟仍不敵太空人

海盜繼昨被釀酒人完封後，今天打擊大爆發，全隊單場敲19安，其中紐曼（Kevin Newman）就貢獻了4支，而且全都是二壘安打，追平大聯盟紀錄。終場海盜就以14：4打爆釀酒人，也終結8連敗。

2021-08-15 10:53