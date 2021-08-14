聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 大谷打回全隊唯一一分天使仍輸
MLB今日戰績表
勇士 4:2 國民
紅人 6:1 費城人
釀酒人 vs. 海盜 (延期)
金鶯 1:8 紅襪
小熊 10:14 馬林魚
印地安人 7:4 老虎
道奇 6:5(10局) 大都會
運動家 6:8 遊騎兵
紅雀 6:0 皇家
光芒 10:4 雙城
太空人 4:1 天使
教士 2:3 響尾蛇
洛磯 4:5 巨人
藍鳥 2:3 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:30 釀酒人 vs. 海盜
04:05 紅人 vs. 費城人
04:10 金鶯 vs. 紅襪
06:05 勇士 vs. 國民
06:10 印地安人 vs. 老虎
06:10 小熊 vs. 馬林魚
07:05 運動家 vs. 遊騎兵
07:05 釀酒人 vs. 海盜 (雙重戰)
07:10 洋基 vs. 白襪
07:10 紅雀 vs. 皇家
07:10 光芒 vs. 雙城
07:10 道奇 vs. 大都會
08:10 教士 vs. 響尾蛇
09:05 洛磯 vs. 巨人
09:07 太空人 vs. 天使
10:10 藍鳥 vs. 水手
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言