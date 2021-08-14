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MLB／今日戰績表 大谷打回全隊唯一一分天使仍輸

聯合新聞網 / 整理
大谷今日4支1，打回天使全隊唯一一分。 路透社
大谷今日4支1，打回天使全隊唯一一分。 路透社

MLB今日戰績表

勇士 4:2 國民

紅人 6:1 費城人

釀酒人 vs. 海盜 (延期)

金鶯 1:8 紅襪

小熊 10:14 馬林魚

印地安人 7:4 老虎

道奇 6:5(10局) 大都會

運動家 6:8 遊騎兵

紅雀 6:0 皇家

光芒 10:4 雙城

太空人 4:1 天使

教士 2:3 響尾蛇

洛磯 4:5 巨人

藍鳥 2:3 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:30 釀酒人 vs. 海盜

04:05 紅人 vs. 費城人

04:10 金鶯 vs. 紅襪

06:05 勇士 vs. 國民

06:10 印地安人 vs. 老虎

06:10 小熊 vs. 馬林魚

07:05 運動家 vs. 遊騎兵

07:05 釀酒人 vs. 海盜 (雙重戰)

07:10 洋基 vs. 白襪

07:10 紅雀 vs. 皇家

07:10 光芒 vs. 雙城

07:10 道奇 vs. 大都會

08:10 教士 vs. 響尾蛇

09:05 洛磯 vs. 巨人

09:07 太空人 vs. 天使

10:10 藍鳥 vs. 水手

球隊戰績表

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