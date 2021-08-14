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MLB／一人扛全隊！ 大谷翔平14項數據居冠海放隊友

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊日籍好手大谷翔平有14項數據領先其他天使隊友，可謂一人扛全隊。 美聯社
天使隊日籍好手大谷翔平有14項數據領先其他天使隊友，可謂一人扛全隊。 美聯社

天使隊日籍好手大谷翔平能投又能打，昨日（13日）才以本季第14度二刀流身份出賽，投出6局失2分好投，今日出戰太空人則是4支，打回全隊唯一一分，日媒《Full Count》報導透露，大谷共有14項數據領先其他天使隊友，可謂一人扛全隊。

該文指出，全世界都在關注大谷翔平與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的全壘打爭奪戰，事實上其他數據與隊友拉上檯面一比也是「規格外」，其中包括身為投手時的2.93的自責分率、92的投球局數、112次三振以及7次勝投。

野手方面則更多了，包含38發全壘打、25支二壘安打、5支三壘安打、85分打點、77次得分、55次四壞保送、16次盜壘、.363的上壘率（OBP）、.655的長打率（SLG）還有1.017的攻擊指數（OPS），以上共14項數據勇冠天使全隊。

今日比賽也再次見證大谷一人扛全隊，打回全隊唯一分，85分打點並列聯盟第二，38發全壘打也依舊是聯盟全壘打王，可惜天使最終以1：4不敵太空人。

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