MLB／避開游擊手FA大年 老將克勞佛與巨人再續約2年

舊金山巨人隊今天(14日)公布,將與34歲老將克勞佛(Brandon Crawford)簽下2年延長合約,本季回春的表現讓生涯逐漸步入晚期的他爭取到總值3200萬美元合約。

克勞佛大聯盟生涯不曾披過巨人以外的球衣,從2011年登上大聯盟就與極具競爭力的球隊一同於12及14年驚奇奪冠,並在15年拿下游擊手銀棒獎,3度入選明星賽,並榮膺3座金手套。

打擊成績一向穩健的他在2019年迎來大低潮,進階攻擊數據wRC+僅有73,原以為生涯正要步入下坡,沒想到近2年不跌反升,今年敲出優異的.296/ .364/ .540打擊三圍,wRC+甚至高達139,意即他的打擊成績比聯盟平均好上39%,全壘打也來到生涯次高的19支。

儘管成績表現亮眼,但克勞佛不選擇跳進自由球員市場必有其因,今年休賽季可說是游擊手大年,包括幾位新秀紅利用罄的明星選手,諸如太空人柯瑞亞(Carlos Correa)、道奇席格(Corey Seager)、洛磯史托瑞(Trevor Story)以及大都會貝茲(Javier Baez)等,都是30支球隊虎視眈眈的人選,這對已年屆34歲的克勞佛來說恐怕佔不了太多便宜。

台灣鄉民總愛稱「沒有三十三,不上舊金山」,如今陣中前朝老將如克勞佛、波西(Buster Posey)、貝爾特(Brandon Belt)一個個展現老來俏的身手,逼得同分區強權道奇、教士退位,以75勝41敗獨佔國聯西區第一。

