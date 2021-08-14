MLB／避開游擊手FA大年 老將克勞佛與巨人再續約2年

舊金山巨人隊今天（14日）公布，將與34歲老將克勞佛（Brandon Crawford）簽下2年延長合約，本季回春的表現讓生涯逐漸步入晚期的他爭取到總值3200萬美元合約。

克勞佛大聯盟生涯不曾披過巨人以外的球衣，從2011年登上大聯盟就與極具競爭力的球隊一同於12及14年驚奇奪冠，並在15年拿下游擊手銀棒獎，3度入選明星賽，並榮膺3座金手套。

打擊成績一向穩健的他在2019年迎來大低潮，進階攻擊數據wRC+僅有73，原以為生涯正要步入下坡，沒想到近2年不跌反升，今年敲出優異的.296/ .364/ .540打擊三圍，wRC+甚至高達139，意即他的打擊成績比聯盟平均好上39%，全壘打也來到生涯次高的19支。

儘管成績表現亮眼，但克勞佛不選擇跳進自由球員市場必有其因，今年休賽季可說是游擊手大年，包括幾位新秀紅利用罄的明星選手，諸如太空人柯瑞亞（Carlos Correa）、道奇席格（Corey Seager）、洛磯史托瑞（Trevor Story）以及大都會貝茲（Javier Baez）等，都是30支球隊虎視眈眈的人選，這對已年屆34歲的克勞佛來說恐怕佔不了太多便宜。

台灣鄉民總愛稱「沒有三十三，不上舊金山」，如今陣中前朝老將如克勞佛、波西（Buster Posey）、貝爾特（Brandon Belt）一個個展現老來俏的身手，逼得同分區強權道奇、教士退位，以75勝41敗獨佔國聯西區第一。