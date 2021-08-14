MiLB／林家正2A猛打賞包辦3打點 陳聖平新人聯盟敲兩安

美職小聯盟響尾蛇隊2A的林家正今天3打數敲出3支安打，還選到1次保送，包辦3分打點，打擊繳出亮眼表現；新人聯盟的陳聖平則是3打數敲出2支安打，送回1分打點。

響尾蛇隊2A今天與太空人隊2A的賽事，林家正先發打第8棒、擔任捕手。2局下林家正選到保送；5局下敲出安打後，靠著隊友安打、暴投及推進跑回1分；6局下滿壘時，林家正敲出安打送回2分，僅剩1分落後，也利用隊友安打跑回超前分。

8局下二壘有人時，林家正再敲二壘安打，帶有1分打點。終場響尾蛇隊2A以8比4擊敗太空人隊2A，總計林家正3打數敲出3支安打，並選到1次保送，4打席全部都上壘，包辦3分打點、跑回3分，目前在2A打擊率高達4成44。

響尾蛇隊新人聯盟的比賽，陳聖平先發打第7棒、擔任指定打擊，2局上在一壘有人時敲出安打，再靠著隊友安打跑回追平分，形成2比2平手；4局上擊出右外野飛球出局；6局上雙方3比3平手，且一、二壘有人時，陳聖平再敲出安打送回超前分，之後隊友又出現2支安打得3分。

最終新人聯盟響尾蛇隊以7比3擊敗巨人橘隊，總計陳聖平3打數敲出2支安打，包辦1分打點、跑回2分，目前打擊率高達5成。