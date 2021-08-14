MLB／投手大谷自認還能更好 麥登按讚但說「很難」

大谷翔平昨天先發6局失2分，摘下本季第7勝，打擊區上也有安打貢獻，但他自認還不夠好，希望能再為球隊貢獻更長局數，總教練麥登（Joe Maddon）對此表示欣賞他的發言，但是認為大谷現在的表現已經好到很難超越了。

大谷明星賽後4度登板累積3勝0敗、防禦率1.44，儘管「投手大谷」漸入佳境，但天使不敢大意，畢竟他曾在2018年進行TJ韌帶置換手術，去年幾乎是整季未投的狀態（1.2局），而本季投球已達92局。

麥登表示，他確信大谷會很希望可以在每場出賽投更長局數，但球團一直很注意他的出賽負擔，「我們持續在緊盯他，他去年幾乎整季沒投，不管今年會投幾局，都是很大的提升，所以我們必須注意這點。」

大谷透過翻譯水原一平表示，「體能上，我的感覺很好，但我覺得我的每次出賽都越來越好，我還沒完全發揮我的潛能喔！我還有空間可以變得更好。」

大谷昨天先發繳出6局失2分，打擊區上則是3支1、有1支二壘打和1次保送，而他賽後自認沒為球隊帶來最佳表現，在投手丘上還能做得更好，麥登也有聽說了他的發言。

「他昨天賽後說，希望在打擊上能有貢獻同時，投球也能盡量拉長局數。」麥登表示，「我不想阻止他啦，但是他現在已經繳出很棒的數據了，他或許真的可以投得更好，因為他現在的控制力變好了，我很欣賞他的發言，但要做得比他現在更好真的很難。」