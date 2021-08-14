MLB／一回來就用開轟打卡 張育成3轟改寫台將單季最多轟
台將張育成本季第3次領到大聯盟車票，以全壘打為自己打卡，今天先發出戰老虎隊，第6局敲出陽春砲，本季第3轟出爐，改寫台將單季最多轟紀錄。
印地安人今天將右大腿拉傷的拉米瑞茲（Harold Ramirez）放進傷兵名單，且下放培瑞茲（Francisco Perez），兩席分別拉上投手艾倫（Logan Allen）及張育成。
張育成展開本季第3次大聯盟之旅，今天有好的開始，擔任先發第7棒、三壘手出戰老虎隊，首打席形成游擊方向滾地球出局後，接下來連兩打席建功。
張育成第4局敲出三壘打、帶1分打點，第6局再將一記95.7哩的四縫線直球掃成中外野陽春砲，這是他的本季第3轟，超越2007年胡金龍的2轟，締造台將單季最多轟紀錄，大聯盟生涯4轟則持續推進自己保有的台將紀錄。
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