MLB／近4戰2轟 張育成帶著火熱手感再升大聯盟

台灣棒球好手張育成8月初下放職棒小聯盟，手感火燙，連4場敲安，包括2支全壘打、2支二壘安打，球隊今天將他升上大聯盟，擔任第7棒三壘手。

美國職棒克里夫蘭印地安人今天宣布，張育成從小聯盟3A球隊升上大聯盟，在美國東岸時間今晚7時對底特律老虎之戰，擔任先發第7棒、三壘手；外野手拉米雷斯（Harold Ramirez）進入傷兵名單。

25歲的張育成今年球季在大小聯盟之間起起伏伏，但在大聯盟獲得55場出賽、130個打席數，已是大聯盟生涯3年來，獲最多表現機會的一季。

此外張育成單季在大聯盟出賽55場，已經逼近胡金龍2008年所保持，台灣野手和打擊者單季在大聯盟最多出賽65場紀錄。林子偉2018年出賽37場排名第三。

張育成以內野四個位置都能守的工具人角色，開季從大聯盟出發，7月初及8月初兩度下放小聯盟。他在大聯盟尚未發揮打擊實力，本季打擊率0.185、上壘率0.219、長打率0.300，敲出2支全壘打。

在層級較低的小聯盟3A，張育成似乎游刃有餘，出賽15場敲出19支安打，包括5支二壘安打、4支全壘打，打擊率0.322、上壘率0.394、長打率0.610。

特別最近一次下放，張育成手感加溫，分別在8月7日和11日在小聯盟3A擊出全壘打，他8月這4場比賽共17打數，敲出6支安打包括2支全壘打、2支二壘安打。

大聯盟球季剩下一個半月，印地安人目前分區並列第二，本季尚未站穩大聯盟的張育成必須把握機會打出成績，爭取教練團信心。