MLB／陣容拆光後坦到底 小熊主場7連敗破隊史78年紀錄

釀酒人今（13日）作客小熊主場毫不留情，狂掃22支安打以17：4大勝地主，步入重建的小熊不但吞下近期8連敗，主場連7戰不勝更創下隊史78年以來最慘紀錄。

此役小熊已經派上陣中最穩的投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）登板，他只撐4局就被敲出11支安打失9分，彼德森（Jace Peterson）以及皮納（Manny Pina）都有全壘打進帳，接手的後援投手也無法止血，最後甚至索性派上野手羅曼恩（Andrew Romine）上場投球。

釀酒人打線則是多點開花，先發陣容共有6人敲出2支以上安打，其中烏力亞斯（Luis Urias）、彼德森甚至有單場5安的誇張表現，前者5支安打都是長打，也追平聯盟單場最多長打紀錄。

據《芝加哥論壇報》當地記者指出，在交易大限決定當賣家後，小熊近16場吞下14敗，連續7場的主場賽事都未能取勝，這是自1943年以來最慘紀錄。