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MLB／大谷強碰小葛飆全場最速 麥登憶起「鐵人」瑞普肯

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊大谷翔平。 美聯社
天使隊大谷翔平。 美聯社

天使隊大谷翔平今（13日）登板展現本季第14度二刀流戲碼，正面對上全壘打排行榜第二的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），表現讓教頭麥登（Joe Maddon）想起橫跨80、90年代的名人堂球員瑞普肯（Cal Ripken Jr.）。

大谷此役主投6局失2分，並送出6次三振拿下勝投，打擊上也有3打數1安打、附帶1次保送，面對藍鳥隊主砲小葛雷諾3次，結果分別為一壘安打、三振、保送，他賽後表示藍鳥陣中強打雲集，作為投手並不好應付，還特別提到小葛雷諾，「他是聯盟最好的打者，我在投球時有特別小心，也投出不少好球。」本場最快的99英里火球就是送給這位全壘打王競爭者。

天使教頭麥登表示，大谷的表現讓他想起過去的「鐵人」瑞普肯，「他和瑞普肯一樣，就算在場上遇到不順，還是能迅速冷靜，面對下一個打席，因為他們都能樂在其中。」麥登透露，大谷在第一次面對小葛雷諾被敲安時，還可以面帶微笑，代表他真的在享受棒球，認為他是球隊的榜樣。

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