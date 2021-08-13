MLB／達比修有投不滿3局失5分傷退 教士輪值陷危機
教士隊右投達比修有今（13日）對上分區墊底的響尾蛇，沒想到僅投2.2局就失5分，最後因背部不適退場。
達比修有近7場先發表現不理想，不但吞下0勝5敗，近35.1局的投球中責失高達28分，防禦率7.13，本場僅投2.2局就花了74球，被敲6支安打以及1次保送，最後在下背部緊繃狀態下退場。
教士終場以3：12不敵響尾蛇，達比修有也吞下本季第7敗，至於是否進入傷兵名單仍讓教士隊球團十分傷腦筋，他們先發陣容之一的派戴克（Chris Paddack）仍因腹斜肌傷勢未能歸隊，魏德斯（Ryan Weathers）雖然健康，表現卻每況愈下，史奈爾（Blake Snell）大多數時間都陷入迷航，教士沒有本錢再讓達比修跳過一場先發。
教士目前以66勝51敗名列國聯西區第三，仍保住外卡第二的席次，不過緊追在後的紅人僅剩3.5場勝差。
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