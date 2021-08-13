快訊

大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

MLB／巴塞特6局好投莫蘭雙響砲 運動家大勝印地安人

中央社 / 克里夫蘭12日綜合外電報導

MLB運動家今天靠著巴塞特6局好投，加上莫蘭揮出雙響砲，及馬爾特、坎哈各貢獻3分打點的情況下，17比0大勝，並在3連戰橫掃印地安人，收下近期7連勝。

今年獲選參加美國職棒大聯盟MLB明星賽的奧克蘭運動家右投巴塞特（Chris Bassitt），目前戰績12勝3敗，今天先發6局，送出6次三振、2次保送、被擊出3支安打無失分，這讓他本季在客場出賽的戰績提升為8勝0敗。

運動家的馬爾特（Starling Marte）手感仍舊火燙，他今天有3打數2安打的表現。歐爾森（Matt Olson）、墨菲（Sean Murphy）、安德魯斯（Elvis Andrus）、皮斯寇提（Stephen Piscotty）此役都有兩分打點進帳，讓這場比賽成為運動家2019年9月10日以21比7擊敗休士頓太空人以來，拿下最多分數的一場比賽，這也是他們近13場比賽中取得的第11勝。

克里夫蘭印第安人摩根（Eli Morgan），目前戰績1勝5敗，此役投4局，有1次三振、3個保送，被擊出3支安打，丟掉5分都是自責分。

印第安人今天5名上場的投手，一共送出10次保送，這是他們自2015年6月17日以0比17敗給芝加哥小熊以來，在主場丟掉最多分數的一役，近10戰輸掉了7場比賽。

柴普曼（Matt Chapman）今天獲得5次保送，是1997年4月26日的麥奎爾（Mark McGwire）後，運動家在單場獲得5次保送的第1人。

運動家

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 運動家17：0痛宰印地安人

MLB／連3場先發都勝投 大谷翔平本季第7勝到手

MLB／今日戰績表 紅襪抓狂19安攻20分痛打光芒

MLB／大谷翔平連6戰未開轟 37轟仍領先小葛雷諾3轟

相關新聞

MLB／連3場先發都勝投 大谷翔平本季第7勝到手

大谷翔平近期拿勝投的速度不輸開轟，今天先發6局、失2分，打擊也貢獻一支二壘打，天使終場以6：3擊敗藍鳥，大谷收下本季第7...

MLB／夢幻成真了…白襪、洋基玉米田裡打棒球

大聯盟致敬經典棒球電影「夢幻成真（Field OF Dreams）」之戰，今天躍上現實，凱文科斯納（Kevin Cost...

MLB／夢幻成真之戰兩隊夯8轟爆米花 白襪靠再見轟置身天堂

延遲一年的「夢幻成真之戰」今天開打，兩隊頻頻開轟，8支全壘打轟進玉米田裡爆米花，洋基9局上才剛以兩支兩分砲逆轉戰局，白襪...

MLB／達比修有投不滿3局失5分傷退 教士輪值陷危機

教士隊右投達比修有今（13日）對上分區墊底的響尾蛇，沒想到僅投2.2局就失5分，最後因背部不適退場。 達比修有近7場先發表現不理想，不但吞下0勝5敗，近35.1局的投球中責失高達28分，防禦率7

MLB／羅曼恩兄弟共組投捕搭檔 創聯盟1962年以來紀錄

交易大限前選擇當賣家的小熊，今（13日）面對分區排名第一的釀酒人早早就陷入大比分落後，9局上索性派上野手羅曼恩（Andrew Romine）上場投球，而捕手正好是他的弟弟（Austin Romine）

MLB／外界反應熱烈 聯盟主席明年想繼續「夢幻成真」

為重現1980年代電影《夢幻成真（Field of Dreams）》場景，大聯盟砸重資將愛荷華州的一座玉米田改建為棒球場，今天（13日）上演另類「基襪大戰」，結果反應超乎預期，也讓聯盟主席曼佛瑞（Ro

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。