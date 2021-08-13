MLB／巴塞特6局好投莫蘭雙響砲 運動家大勝印地安人
MLB運動家今天靠著巴塞特6局好投，加上莫蘭揮出雙響砲，及馬爾特、坎哈各貢獻3分打點的情況下，17比0大勝，並在3連戰橫掃印地安人，收下近期7連勝。
今年獲選參加美國職棒大聯盟MLB明星賽的奧克蘭運動家右投巴塞特（Chris Bassitt），目前戰績12勝3敗，今天先發6局，送出6次三振、2次保送、被擊出3支安打無失分，這讓他本季在客場出賽的戰績提升為8勝0敗。
運動家的馬爾特（Starling Marte）手感仍舊火燙，他今天有3打數2安打的表現。歐爾森（Matt Olson）、墨菲（Sean Murphy）、安德魯斯（Elvis Andrus）、皮斯寇提（Stephen Piscotty）此役都有兩分打點進帳，讓這場比賽成為運動家2019年9月10日以21比7擊敗休士頓太空人以來，拿下最多分數的一場比賽，這也是他們近13場比賽中取得的第11勝。
克里夫蘭印第安人摩根（Eli Morgan），目前戰績1勝5敗，此役投4局，有1次三振、3個保送，被擊出3支安打，丟掉5分都是自責分。
印第安人今天5名上場的投手，一共送出10次保送，這是他們自2015年6月17日以0比17敗給芝加哥小熊以來，在主場丟掉最多分數的一役，近10戰輸掉了7場比賽。
柴普曼（Matt Chapman）今天獲得5次保送，是1997年4月26日的麥奎爾（Mark McGwire）後，運動家在單場獲得5次保送的第1人。
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