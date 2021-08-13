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MLB／羅曼恩兄弟共組投捕搭檔 創聯盟1962年以來紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊隊羅曼恩（Andrew Romine）上場投球，而捕手正好是他的弟弟（Austin Romine），在大聯盟賽場上演兄弟投捕戲碼。 取自Cut4照片
小熊隊羅曼恩（Andrew Romine）上場投球，而捕手正好是他的弟弟（Austin Romine），在大聯盟賽場上演兄弟投捕戲碼。 取自Cut4照片

交易大限前選擇當賣家的小熊，今（13日）面對分區排名第一的釀酒人早早就陷入大比分落後，9局上索性派上野手羅曼恩（Andrew Romine）上場投球，而捕手正好是他的弟弟（Austin Romine），在大聯盟賽場上演兄弟投捕戲碼。

弟弟Austin此役於8局上場代打，下半局接替奇里諾斯（Yonny Chirinos）接捕，當時已陷入16：3落後的他們，9局上把游擊手的哥哥Andrew叫上投手丘，結果他主投1局被敲2支安打失1分，表現甚至比今天上場的多數小熊投手要來得好，下場時接受現場球迷的起立鼓掌。

據大聯盟歷史統計，上一對於大聯盟場上的投捕兄弟檔要追溯至1962年的雪莉兄弟（Larry Sherry和Norm Sherry），兩人當時效力道奇，至於綜觀全大聯盟歷史，投捕兄弟檔其實多達16對。

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