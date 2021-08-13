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MLB／外界反應熱烈 聯盟主席明年想繼續「夢幻成真」

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基、白襪球員從外野的玉米田進場，實現「夢幻成真」經典畫面。 美聯社
洋基、白襪球員從外野的玉米田進場，實現「夢幻成真」經典畫面。 美聯社

為重現1980年代電影《夢幻成真（Field of Dreams）》場景，大聯盟砸重資將愛荷華州的一座玉米田改建為棒球場，今天（13日）上演另類「基襪大戰」，結果反應超乎預期，也讓聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）表示來年還會續辦此項賽事。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）表示來年會繼續「夢幻成真」！ 美聯社
大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）表示來年會繼續「夢幻成真」！ 美聯社

據《FOX》電視台透露，「夢幻成真」已經創下該電視台與大聯盟合作25年來單日最高廣告收益，甚至比第二名多上超過2倍，曼佛瑞在賽前表示，這次活動外界的迴響相當好，並透露這不會是一次性的比賽，2022年還會再次舉辦。

其實除了拉攏老球迷的觀戰興趣，聯盟這次計畫同時在拓展新客群，特別選在沒有大聯盟球隊的愛荷華州，曼佛瑞表示：「在沒有定期賽事的州進行比賽相當重要，愛荷華州就是其一。」

該場比賽的內容也沒有讓球迷失望，即便在開頭取得領先，洋基在9局上以2發全壘打上演大反攻以8：7反超，9局下白襪看板球星安德森（Tim Anderson）再一棒逆轉比數，終場就在驚心動魄的再見全壘打下取得比賽勝利。

白襪敲出再見全壘打逆轉得勝。 美聯社
白襪敲出再見全壘打逆轉得勝。 美聯社

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