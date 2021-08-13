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MLB／連3場先發都勝投 大谷翔平本季第7勝到手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷今天先發6局、失2分，打擊也貢獻一支二壘打，天使終場以6：3擊敗藍鳥，大谷收下本季第7勝。 路透社
大谷今天先發6局、失2分，打擊也貢獻一支二壘打，天使終場以6：3擊敗藍鳥，大谷收下本季第7勝。 路透社

大谷翔平近期拿勝投的速度不輸開轟，今天先發6局、失2分，打擊也貢獻一支二壘打，天使終場以6：3擊敗藍鳥，大谷收下本季第7勝，7月27日後的3場先發投球拿下3連勝。

大谷此役是首度以投手身分面對藍鳥，與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的投打對戰，被視為美聯MVP最熱人選的正面對決，兩人共對戰3打席，結局是1安打、1保送、1三振。

大谷第4局以保送塞米恩（​Marcus Semien）開局，再因暴投送壘包，赫南德茲（Teoscar Hernández）的一壘打、葛里奇克（Randal Grichuk）的二壘打各有1分打點，以99球投滿6局、失2分收工，送出6K。

連同此役在內，大谷在明星賽後4度登板都是優質先發，累積3勝0敗、防禦率1.44，7月27日後3場先發都取得勝投，他在這段期間的全壘打數也是3轟。

「打者翔平」同場擔任開路先鋒，3打數敲出1安打、有1次保送。 路透社
「打者翔平」同場擔任開路先鋒，3打數敲出1安打、有1次保送。 路透社

「打者翔平」同場擔任開路先鋒，3打數敲出1安打、有1次保送，他在第1打席就送向中外野，讓球迷看得很興奮，但最終並未越過全壘打牆，這「只」是一支二壘打，佛列契（David Fletcher）補上一壘打，天使無人出局就攻占一、三壘，卻無法在這局攻下分數，因為天使單局出現3顆內野高飛球。

天使在第2局靠鈴木清的高飛犧牲打先馳得點，貝瑞歐斯（Jose Berrios）接連保送大谷、佛列契，天使續以2安打追加3分，3局鈴木清的二壘打帶1分打點再度建功，天使握有5：0領先一路把握優勢。

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