MLB／鳳還巢不若想像中美好 小熊釋出塞揚老將艾里耶塔

休賽季上演鳳還巢的佳話，與小熊簽下1年短約的艾里耶塔（Jake Arrieta）在今天（13日）遭到釋出畫下句點，留下20場先發5勝11敗，自責分率6.88的成績。

2016年與小熊一同奪下世界大賽冠軍的艾里耶塔，曾在2015年以1.57的自責分率拿下塞揚獎，後與費城人簽下3年合約，本季鳳還巢回歸小熊一度成為佳話，他也在4月25日之前繳出防禦率2.57的佳績，然而在隨後的58.1局中卻狂丟了58分，期間對手從他手中狂掃了91支安打以及19發全壘打，釋出的前一場先發艾里耶塔對上釀酒人，第一局就狂失7分，成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

35歲的艾里耶塔休賽季與小熊簽下1年600萬美元短約，然而今年的直球均速僅剩90.8英里，總管霍耶爾（Jed Hoyer）表示：「很明顯他（艾里耶塔）狀況並不好，先發局數也投不長，我們曾試圖保持耐心給他時間找回身手，但效果不佳，我認爲這個決定對他來說也是正確的。」、「如果他還有餘力，或許換個環境對他有幫助。」

不過霍耶爾仍不忘感謝艾里耶塔過去對小熊的貢獻，尤其他也是2016年冠軍成員之一，他表示：「昨晚在投手丘上的表現，或是其他糟糕的夜晚，都不會抹去他在球隊歷史中的角色，他絕對是小熊隊史中最有影響力的球員之一！」

曾為艾里耶塔接捕生涯第二場無安打，現為小熊教頭的羅斯(David Ross)也坦言釋出的決定並不容易，「我厭惡看到這件事發生，無論是身為好友或隊友，我很感激艾里耶塔帶給我的一切，我會試著忘記他像昨晚糟糕的表現，看看他曾為球隊帶來的貢獻吧，15到16球季是多麼不可思議的穩定。」