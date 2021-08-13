MLB／夢幻成真之戰兩隊夯8轟爆米花 白襪靠再見轟置身天堂

延遲一年的「夢幻成真之戰」今天開打，兩隊頻頻開轟，8支全壘打轟進玉米田裡爆米花，洋基9局上才剛以兩支兩分砲逆轉戰局，白襪隊靠安德森（Tim Anderson）9局下回敬再見兩分砲，以9：8擊敗洋基隊，在如同電影般的一戰笑到最後。

「夢幻成真」棒球場記分板。 美聯社

大聯盟致敬經典棒球電影「夢幻成真」，在電影拍攝原址的旁邊建造這座可容納8000人的球場，複製電影場景，外野是整片的玉米田，架設了手動的計分板讓時光倒流。

此戰是史上第一場在愛荷華州舉辦的大聯盟例行賽，白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）1局的陽春砲炸進玉米田，成為史上第一支在愛荷華州出現的全壘打。

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）9局補上逆轉兩分砲，可惜最後與英雄擦身而過。 美聯社

這支全壘打只是爆米花秀的開局，兩隊各敲出4發全壘打，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響砲，3局先敲三分砲，9局再敲兩分砲，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）9局補上逆轉兩分砲，將比分改寫為8：7。

白襪終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）9局上把關7：4領先，卻挨了兩大重砲各一發兩分全壘打，他前一次單場挨雙轟已是2019年9月1日，當時對手也是洋基。

漢崔克斯差一點承擔「夢幻成真之戰」的敗投，但隊友9局下幫他解套，安德森的兩分砲狙擊布里頓（Zack Britton），用再見轟的戲碼為此戰畫下驚奇句點，漢崔克斯反倒成了勝利投手。

「夢幻成真」為1989年上映的經典棒球電影，凱文科斯納飾演的農場主人，與父親長年失和，因一句在耳邊響起的「如果你蓋好了，他就會來」，開始剷平玉米田建起棒球場，果真等到1919年因「黑襪事件」遭棒壇放逐的8名球員前來打球，這座在玉米田上開出的棒球場，救贖了這些在棒球場上留下遺憾的靈魂，也解開了主角與父親的心結。