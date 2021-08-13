MLB／2屆全壘打王戴維斯宣告退休 爛約金鶯得付到2037年

金鶯隊曾經的重砲一壘手戴維斯（Chris Davis）在近年歷經各種傷勢，以及復出後的慘澹成績後，在今天（13日）向外界宣告將結束13年大聯盟生涯，正式退休。

35歲的戴維斯生涯從遊騎兵隊發跡，並在2011年透過交易來到金鶯，不少台灣球迷在陳偉殷2012到2015年效力金鶯期間認識了這位重砲，這恰巧是戴維斯的全盛時期，不但於2013與15年分別以53、47轟榮登美聯全壘打王，更於2016年與母隊簽下突破隊史紀錄的7年1億6100萬美元合約。

然而這筆合約卻是噩夢的開始，戴維斯在第一個球季雖敲出了38支全壘打，打擊三圍卻大幅下修至 .221/ .332/ .459，並在接下來的幾年每況愈下，2017年之後，他的打擊率再也沒有超過兩成，上壘率也不及三成，簽下合約後的2118個打席，打擊三圍合計僅有.196/ .291/ .379。

做出退休的決定，戴維斯向外界透露：「在歷經數次復健以及最近的臀部手術後，我向金鶯隊球團告知了決定引退的消息，我要感謝這個球團、隊友以及教練，當然還有球迷，謝謝你們帶來的無數回憶，我會永遠珍惜。」

戴維斯的合約直到2022年，意即他今天宣告退休，金鶯隊還是得支付他剩餘的1年2300萬美元薪水，不過將會以延遲付款方式處理，直到2037年。