MLB／夢幻成真了…白襪、洋基玉米田裡打棒球

大聯盟致敬經典棒球電影「夢幻成真（Field OF Dreams）」之戰，今天躍上現實，凱文科斯納（Kevin Costner）及洋基、白襪球員從外野的玉米田進場，實現「如果你蓋好了，他就會好」的諾言，凱文科斯納發表改編自電影的致詞觸動人心，「這裡是天堂嗎？是的，這裡就是天堂。」

今天全大聯盟最受矚目的賽事，洋基與白襪之戰在重現「夢幻成真」場景的球場開打，外野是整片的玉米田，架設了復古的手動計分板，可容納8000人的觀眾席多集中在三壘側，這是為了比賽而建造的球場，實際電影拍攝場景就在球場的另一側。

洋基、白襪球員從玉米田中進場。 路透社

「夢幻成真」為1989年上映的經典棒球電影，凱文科斯納飾演的農場主人，與父親長年失和，因一句在耳邊響起的「如果你蓋好了，他就會好」，開始剷平玉米田建起棒球場，果真等到1919年因「黑襪事件」遭棒壇放逐的8名球員前來打球，這座在玉米田上開出的棒球場，救贖了這些在棒球場上留下遺憾的靈魂，也解開了主角與父親的心結。

此戰原定在去年8月舉行，因疫情而延後1年，比賽的開場由凱文科斯納從玉米田進入棒球場，回身時，看到洋基、白襪球員也走了進來。

比賽的開場由凱文科斯納從玉米田進入棒球場，他也在賽前致詞。 路透社

凱文科斯納在致詞時表示，「在玉米田的另外一側，我們拍攝電影的位址經歷時間後仍屹立不搖；今晚，謝謝這部電影所帶來的悠久影響，讓我們今天可以再次來到這裡。」他向現場球迷詢問：「這裡是天堂嗎？是的，這裡是天堂。」

此戰是史上第一場在愛荷華州舉辦的大聯盟例行賽，白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）1局的陽春砲炸進玉米田，成為史上第一支在愛荷華州出現的全壘打。

比賽的開場由凱文科斯納從玉米田進入棒球場。 美聯社

「夢幻成真」棒球場記分板。 美聯社

洋基、白襪球員從外野的玉米田進場，實現「夢幻成真」經典畫面。 美聯社