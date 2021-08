MLB／單一打席拖了將近9分鐘 貝林格最後敲致勝全壘打

今日(12日)道奇作客費城人的比賽中一度因雨延後開打,所幸1個小時後雨過天晴,其中先發投手吉布森(Kyle Gibson)與貝林格(Cody Bellinger)的對決吸引不少球迷關注,因為這個打席一共拖了8分38秒。

4局上,道奇一壘有人,吉布森先投了2顆壞球陷入落後,貝林格也開綠燈大膽揮棒,先是連續破壞了3顆好球帶邊線上的速球,再選掉一顆外角變速球形成滿球數,隨後連打6顆界外球,直到吉布森投出這個打席的第13顆球才被擊出反方向全壘打,道奇自此再也沒有落居下風,最終以8:2贏球。

該打席也被棒球分析專家《Jomboy Media》轉發,有網友認為吉布森的投球節奏實在太拖,平均投一顆球需要40秒,連觀眾席的球迷都顯得死氣沉沉。

雖然本季陷入嚴重低潮,貝林格總算在最近7場比賽找回MVP身手,繳出.320/ .370/ .880打擊三圍,包括4發全壘打7分打點,今天也有雙響炮的表現,不過開季成績實在太糟,導致賽季打擊率還是不滿兩成的.183。

All 13 pitches from the at bat that ended with a Cody Bellinger home run



There was 8 minutes and 38 seconds between the first and last pitches. Bellinger fouled off nine pitches pic.twitter.com/IWyztRjGxd