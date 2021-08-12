MLB／單一打席拖了將近9分鐘 貝林格最後敲致勝全壘打

今日（12日）道奇作客費城人的比賽中一度因雨延後開打，所幸1個小時後雨過天晴，其中先發投手吉布森（Kyle Gibson）與貝林格（Cody Bellinger）的對決吸引不少球迷關注，因為這個打席一共拖了8分38秒。

4局上，道奇一壘有人，吉布森先投了2顆壞球陷入落後，貝林格也開綠燈大膽揮棒，先是連續破壞了3顆好球帶邊線上的速球，再選掉一顆外角變速球形成滿球數，隨後連打6顆界外球，直到吉布森投出這個打席的第13顆球才被擊出反方向全壘打，道奇自此再也沒有落居下風，最終以8：2贏球。

該打席也被棒球分析專家《Jomboy Media》轉發，有網友認為吉布森的投球節奏實在太拖，平均投一顆球需要40秒，連觀眾席的球迷都顯得死氣沉沉。

雖然本季陷入嚴重低潮，貝林格總算在最近7場比賽找回MVP身手，繳出.320/ .370/ .880打擊三圍，包括4發全壘打7分打點，今天也有雙響炮的表現，不過開季成績實在太糟，導致賽季打擊率還是不滿兩成的.183。