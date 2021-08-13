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MLB／今日戰績表 運動家17：0痛宰印地安人
MLB今日戰績表
國民 1:4(7局) 大都會
國民 4:5(7局) 大都會(雙重戰)
紅雀 7:6 海盜
道奇 1:2 費城人
運動家 17:0 印地安人
釀酒人 17:4 小熊
老虎 6:4 金鶯
光芒 8:1 紅襪
遊騎兵 1:3 水手
紅人 12:3 勇士
洋基 8:9 白襪
藍鳥 3:6 天使
教士 3:12 響尾蛇
洛磯 0:7 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 勇士 vs. 國民
07:05 紅人 vs. 費城人
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:10 金鶯 vs. 紅襪
07:10 小熊 vs. 馬林魚
07:10 印地安人 vs. 老虎
07:10 道奇 vs. 大都會
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:10 紅雀 vs. 皇家
08:10 光芒 vs. 雙城
09:38 太空人 vs. 天使
09:40 教士 vs. 響尾蛇
09:45 洛磯 vs. 巨人
10:10 藍鳥 vs. 水手
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