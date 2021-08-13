MLB／今日戰績表 運動家17：0痛宰印地安人

教士隊右投達比修有今（13日）對上分區墊底的響尾蛇，沒想到僅投2.2局就失5分，最後因背部不適退場。 達比修有近7場先發表現不理想，不但吞下0勝5敗，近35.1局的投球中責失高達28分，防禦率7

2021-08-13 15:30