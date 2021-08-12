MLB／今日戰績表 紅襪抓狂19安攻20分痛打光芒
MLB今日戰績表
白襪 0:1 雙城
洋基 5:2 皇家
洛磯 1:5 太空人
馬林魚 7:0 教士
老虎 5:2 金鶯
道奇 8:2 費城人
紅雀 4:0 海盜
光芒 8:20 紅襪
運動家 6:3 印地安人
國民 7:8 大都會
紅人 6:8(11局) 勇士
釀酒人 10:0 小熊
藍鳥 10:2 天使
響尾蛇 2:7 巨人
遊騎兵 1:2 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 國民 vs. 大都會
00:35 紅雀 vs. 海盜
01:05 道奇 vs. 費城人
01:10 運動家 vs. 印地安人
02:20 釀酒人 vs. 小熊
03:40 國民 vs. 大都會(雙重戰)
04:05 老虎 vs. 金鶯
04:10 光芒 vs. 紅襪
04:10 遊騎兵 vs. 水手
05:10 紅人 vs. 勇士
07:15 洋基 vs. 白襪
09:38 藍鳥 vs. 天使
09:40 教士 vs. 響尾蛇
09:45 洛磯 vs. 巨人
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