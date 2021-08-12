MLB／今日戰績表 紅襪抓狂19安攻20分痛打光芒

初登大聯盟時曾與楚奧特(Mike Trout)齊名的哈波(Bryce Harper)，自從由國民隊轉到費城人隊後，巨星的光環就黯淡了許多。一方面是受到費城人隊過去兩年戰績不佳的影響，另一方面他的數據也

2021-08-12 07:00