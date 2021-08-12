MLB／將滿40歲寶刀未老 紅雀韋恩萊特寫「麥達克斯完封勝」

紅雀隊39歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）再次用表現證明自己寶刀未老，今（12日）對上海盜投出2安打完封勝，且僅花88球送出7次三振，助球隊以4：0贏球。

「我沒有去看自己花了幾球，但我心裡知道用球數蠻省的。」韋恩萊特說道，他沒想到自己可以達成「麥達克斯（Greg Maddux）成就」，也就是在100球以內達成完封，巧合是麥達克斯的哥哥（Mike Maddux）正好是紅雀隊投手教練。

「他展現了身為大聯盟投手的實力。」總教練席爾特（Mike Shildt）表示，韋恩萊特不但拿下近期先發的四連勝，近6場對上海盜他通通拿下勝投，上次輸給海盜已經要追溯到2016年時的開幕戰。

就連海盜隊總教練薛爾頓（Derek Shelton）也稱讚韋恩萊特今晚的表現，「我並不認為我們對太多壞球進行揮棒，但卻敲了許多不營養的飛球與滾地球，這是他（韋恩萊特）的實力展現。」