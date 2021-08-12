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MLB／藍鳥4轟打趴天使 大谷翔平第38轟淪白工

中央社 / 洛杉磯11日綜合外電報導
大谷翔平雖敲出領先MLB的第38發全壘打，但藍鳥全場4轟還有一發滿貫彈，終場10比2轟垮天使。 路透社
大谷翔平雖敲出領先MLB的第38發全壘打，但藍鳥全場4轟還有一發滿貫彈，終場10比2轟垮天使。 路透社

洛杉磯天使隊今天主場迎戰多倫多藍鳥，日籍二刀流球星大谷翔平雖敲出領先MLB的第38發全壘打，但藍鳥全場4轟還有一發滿貫彈，終場10比2轟垮天使。

美聯社報導，大谷今天擔任第一棒DH，3局下的兩分砲一度幫球隊扳平，繼7月28日再度開轟也終結本季最長連13場未開轟的全壘打荒。他今天3打數1安打，本季打擊率2成67。

但藍鳥小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）一發陽春彈、斯普林格（George Springer）單場雙響砲、赫南德茲（Teoscar Hernandez）5局上敲出滿貫砲，打得天使毫無招架之力。

藍鳥贏球後，最近14戰收下12勝，全隊172轟高居MLB第二，菜鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）先發6.2局送出11次三振，本季第5勝（1敗）到手，最近5場先發豪取4勝。

斯普林格今天單場雙響砲，本季第3次、生涯第17次單場2發以上全壘打；天使先發投手邦迪（DylanBundy）只投4局就吞下本季第9敗（2勝）。

天使 藍鳥

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