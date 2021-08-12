快訊

東奧選手經濟艙風暴 體育署長張少熙確定走人

國民黨主席之爭看戲的比唱戲的紅 這兩個男人朱江都想拉攏

MLB／「迷你大谷」鐵粉現身道奇球場 造型太不像慘遭吐槽

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇球場出現狂熱球迷戴上面具，扮成大谷翔平的樣子。圖擷取自twitter
道奇球場出現狂熱球迷戴上面具，扮成大谷翔平的樣子。圖擷取自twitter

大聯盟日籍球星大谷翔平，今年徹底發揮投打「二刀流」的身手，好表現擄獲了許多粉絲，在世界棒球的最高殿堂颳起一陣旋風。最近一位瘋狂粉絲的行為，可說是側面說明了大谷現在有多炙手可熱。

美國體育媒體「Bally Sports West」最近在官方twitter上分享一段影片。片中，道奇球場周邊出現了一位穿著天使隊球衣，臉上戴著大谷翔平面具的人。而攝影鏡頭一接近，他就會立刻模仿大谷的打擊動作。姿勢或許有那麼點維妙維肖，但是面具並不相似，尺寸更與真正的大谷翔平比起來，明顯縮水了不少。

日本媒體「Hint-Pot」指出，從轉播的說明來看，這位模仿大谷的老兄並非第一次出現，而是「在哪裡都看得到他」，推特文內也寫著「HE'S EVERYWHERE!!!」加上笑臉符號，儼然成為眾人熟知的狂熱粉絲。

網友看了紛紛吐槽「太不像了」、「超低品質」、「異型增殖中」、「在哪都看得到，除了先發打序」、「該不會和之前那個迷你比修同一位吧」、「迷你比修→迷你谷」、「滿有趣的」、「不蘇湖」、「不像也無所謂，有人模仿就是高人氣的證據」、「這要是靠近我會滿恐怖的」、「臉太大了，臉要嘛變小，要嘛身高跟肩寬要大個1.75倍」。

日本 體育

延伸閱讀

MLB／可以跟我約會嗎？正妹粉絲怕太熱情嚇到大谷

MLB／大谷翔平下一場登板日確定 13日正面對決小葛雷諾

MLB／大谷翔平8月終於開砲 本季第38轟領先群雄

MLB／天使戰績不影響大谷爭MVP 麥登舉A-Rod為例

相關新聞

MLB／大谷翔平8月終於開砲 本季第38轟領先群雄

天使隊日籍球星大谷翔平終於開轟了！天使隊今天繼續在洛杉磯主場對決藍鳥隊，大谷2局下從藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Man...

下半季恢復巨星水準 哈波躍升MVP強力競爭者

初登大聯盟時曾與楚奧特(Mike Trout)齊名的哈波(Bryce Harper)，自從由國民隊轉到費城人隊後，巨星的光環就黯淡了許多。一方面是受到費城人隊過去兩年戰績不佳的影響，另一方面他的數據也

MLB／楚奧特究竟要休到何時？總管堅稱不會整季報銷

洛杉磯天使隊一哥，同時是聯盟第一人的「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）本季已經因傷關機了好一陣子，今（12日）總管梅納西（Perry Minasian）受訪時被問道陣中主將會不會因此整季報銷，他仍

MLB／釀酒人柏恩斯賞小熊15K 連飆10K追平大聯盟紀錄

釀酒人隊26歲投手柏恩斯（Corbin Burnes），今天對小熊之戰大展K功，從2局下首名打者開始，連續投出10次三振...

MLB／老虎卡布雷拉499轟出爐 委內瑞拉500轟第1人倒數

老虎隊38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯第500轟近了，今天對金鶯隊5局上轟出陽春砲，攻下全場第1分...

MiLB／劉致榮先發5局飆10K 張育成開轟包辦4打點

旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天出賽手感燙，單場雙安包辦4打點、敲出2分砲；紅襪隊低階1A投手劉致榮，今天先發投5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。