MLB／「迷你大谷」鐵粉現身道奇球場 造型太不像慘遭吐槽
大聯盟日籍球星大谷翔平，今年徹底發揮投打「二刀流」的身手，好表現擄獲了許多粉絲，在世界棒球的最高殿堂颳起一陣旋風。最近一位瘋狂粉絲的行為，可說是側面說明了大谷現在有多炙手可熱。
美國體育媒體「Bally Sports West」最近在官方twitter上分享一段影片。片中，道奇球場周邊出現了一位穿著天使隊球衣，臉上戴著大谷翔平面具的人。而攝影鏡頭一接近，他就會立刻模仿大谷的打擊動作。姿勢或許有那麼點維妙維肖，但是面具並不相似，尺寸更與真正的大谷翔平比起來，明顯縮水了不少。
HE'S EVERYWHERE!!! 🤣#WeBelieve | @Angels pic.twitter.com/BrwLp4kIx5— Bally Sports West (@BallySportWest) August 8, 2021
日本媒體「Hint-Pot」指出，從轉播的說明來看，這位模仿大谷的老兄並非第一次出現，而是「在哪裡都看得到他」，推特文內也寫著「HE'S EVERYWHERE!!!」加上笑臉符號，儼然成為眾人熟知的狂熱粉絲。
網友看了紛紛吐槽「太不像了」、「超低品質」、「異型增殖中」、「在哪都看得到，除了先發打序」、「該不會和之前那個迷你比修同一位吧」、「迷你比修→迷你谷」、「滿有趣的」、「不蘇湖」、「不像也無所謂，有人模仿就是高人氣的證據」、「這要是靠近我會滿恐怖的」、「臉太大了，臉要嘛變小，要嘛身高跟肩寬要大個1.75倍」。
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