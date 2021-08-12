MLB／老虎卡布雷拉499轟出爐 委內瑞拉500轟第1人倒數

老虎隊38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯第500轟近了，今天對金鶯隊5局上轟出陽春砲，攻下全場第1分，也是生涯第499轟紀錄，幫助老虎5：2獲勝，最快明天再戰金鶯，就可成為史上第28位500轟打者。

金鶯在巴爾的摩主場對老虎展開3連戰第2戰， 雙方打完前4局都未得分，5局上卡布雷拉再度面對金鶯先發投手哈維（Matt Harvey），把78英里曲球拉上中左外野看台，本季第12轟成為致勝一擊，老虎5、6局兩波攻勢攻下5分，一路領先到比賽結束，金鶯吞下7連敗。

卡布雷拉4打數3安打，6局上再以高飛犧牲打攻下第2分打點，成為老虎贏球大功臣；他在5局上轟出陽春砲時，還聽到金鶯球迷的歡呼聲，最快明天就可成為大聯盟首位委內瑞拉籍500轟球員。

不過老虎後天將回底特律主場展開6連戰，先後對決印地安人、天使隊，總教練辛區（A.J. Hinch）也有可能先讓卡布雷拉休息一天，回到主場再讓他挑戰500轟紀錄。

另外，卡布雷拉生涯總安打數也達2950支，史上排名35，本季完成3000安紀錄問題不大。