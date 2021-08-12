MLB／楚奧特究竟要休到何時？總管堅稱不會整季報銷

洛杉磯天使隊一哥，同時是聯盟第一人的「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）本季已經因傷關機了好一陣子，今（12日）總管梅納西（Perry Minasian）受訪時被問道陣中主將會不會因此整季報銷，他仍堅稱：「沒有這樣的計畫。」

據《ESPN》報導，曾榮膺三屆美聯MVP的楚奧特自美國時間5月17日起因右腿傷勢進入傷兵名單，當時推估將休養6到8週，如今已經過了12週，球場上仍不見他的蹤影，今天對上藍鳥的系列戰是他本季缺席的第75場比賽，已經創下他大聯盟生涯11年的最長缺戰紀錄。

幾週前楚奧特開始了跑壘訓練，但他仍感覺不適，MRI透露他的傷勢正在癒合，不過比預期要來得慢，總管梅納西表示：「從球團的角度出發，我們不會催他趕快回歸，只希望他的小腿恢復良好時再回歸賽場。」

天使隊本季戰績為57勝57敗，在沒有楚奧特助陣下，戰績為39勝35敗，分區龍頭太空人有11場的領先，距離外卡也有著8場勝差，要競爭季後賽機會不大，楚奧特大可安心休養。

楚奧特本季出賽36場，繳出打擊三圍.333/ .466/ .624的頂級數據，附帶8轟與18分打點，開季時一度在美聯MVP的競爭中遙遙領先，受傷後隊友大谷翔平冒出頭，以投打兩端的優質表現成為聯盟新寵兒。