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MiLB／劉致榮先發5局飆10K 張育成開轟包辦4打點

中央社 / 台北12日電
紅襪隊低階1A投手劉致榮，今天先發投5局，飆出旅美生涯單場新高10K、無關勝敗。 圖／TeamBros_悍創運動經紀提供
紅襪隊低階1A投手劉致榮，今天先發投5局，飆出旅美生涯單場新高10K、無關勝敗。 圖／TeamBros_悍創運動經紀提供

旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天出賽手感燙，單場雙安包辦4打點、敲出2分砲；紅襪隊低階1A投手劉致榮，今天先發投5局，飆出旅美生涯單場新高10K、無關勝敗。

美國職棒小聯盟3A賽事克里夫蘭印地安人隊今天與底特律老虎隊交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第3棒、守三壘。

張育成首局選到四壞保送，3局敲出游擊方向滾地球出局，5局印地安人隊0比3落後，2人出局、壘上有人時，張育成敲出2分砲，幫助球隊將比分追至2比3。

7局上打完印地安人隊2比6落後，7局下有攻勢，靠著接連安打、保送攻佔滿壘，張育成敲出右外野方向二壘打，一棒送回2分，再度幫助球隊追分，但隊友沒能延續攻勢，印地安人隊終場以4比7吞敗。

張育成今天手感燙，總計3打數敲出2支安打都是長打，包辦球隊這場比賽4分打點，選到1次四壞保送，個人本季小聯盟第4轟出爐，賽後打擊率3成22。

旅美波士頓紅襪隊低階1A投手劉致榮今天先發出賽對華盛頓國民隊，劉致榮首局連抓2個出局數後投出保送，接著飆出三振抓到第3個出局數。

劉致榮2局讓打者3上3下，3局2人出局後再投出保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，劉致榮4局連飆3K，5局被敲出陽春砲後，再連抓3個出局數、沒有擴大失分危機。

劉致榮今天總計用78球投5局，僅被敲出1支安打就是陽春砲，失掉1分責失分，飆出旅美生涯單場新高10K，球隊延長賽10局搶分，終場以9比4拿勝，劉致榮無關勝敗，賽後防禦率5.53。

劉致榮 張育成 印地安人

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