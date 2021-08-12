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MLB／釀酒人柏恩斯賞小熊15K 連飆10K追平大聯盟紀錄
釀酒人隊26歲投手柏恩斯（Corbin Burnes），今天對小熊之戰大展K功，從2局下首名打者開始，連續投出10次三振，追平大聯盟紀錄，釀酒人終場10：0大勝。
柏恩斯先發8局只被揮出4支安打，狂飆15次三振寫下個人生涯單場新高，奪下本季第7勝，也是最近5連勝，小熊全場吞下16K，包括打者、投手共有13人吞K。
值得一提的是，柏恩斯連續10次三振紀錄，小熊打者全部揮棒落空；他在2到4局連飆9K已經改寫隊史紀錄，5局下再以88英里滑球K掉小熊4棒史溫戴爾（Frank Schwindel），追平大聯盟連續三振紀錄，小熊下一棒達菲（Matt Duffy）揮出安打，挨K惡夢才終止。
柏恩斯追平1970年大都會隊席佛（Tom Seaver）、今年6月費城人隊諾拉（Aaron Nola）連飆10K紀錄。
小熊先發投手、2015年國聯塞揚獎得主艾里耶塔（Jake Arrieta）只投4局，被揮出11支安打、失8分，吞下7連敗，本季戰績掉到5勝11敗，小熊同樣7連敗，最近15場比賽吞下13敗。
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