快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／釀酒人柏恩斯賞小熊15K 連飆10K追平大聯盟紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
釀酒人隊26歲投手柏恩斯（Corbin Burnes），今天對小熊連飆10K，全場則以15次三振坐收。 路透社
釀酒人隊26歲投手柏恩斯（Corbin Burnes），今天對小熊連飆10K，全場則以15次三振坐收。 路透社

釀酒人隊26歲投手柏恩斯（Corbin Burnes），今天對小熊之戰大展K功，從2局下首名打者開始，連續投出10次三振，追平大聯盟紀錄，釀酒人終場10：0大勝。

柏恩斯先發8局只被揮出4支安打，狂飆15次三振寫下個人生涯單場新高，奪下本季第7勝，也是最近5連勝，小熊全場吞下16K，包括打者、投手共有13人吞K。

值得一提的是，柏恩斯連續10次三振紀錄，小熊打者全部揮棒落空；他在2到4局連飆9K已經改寫隊史紀錄，5局下再以88英里滑球K掉小熊4棒史溫戴爾（Frank Schwindel），追平大聯盟連續三振紀錄，小熊下一棒達菲（Matt Duffy）揮出安打，挨K惡夢才終止。

柏恩斯追平1970年大都會隊席佛（Tom Seaver）、今年6月費城人隊諾拉（Aaron Nola）連飆10K紀錄。

小熊先發投手、2015年國聯塞揚獎得主艾里耶塔（Jake Arrieta）只投4局，被揮出11支安打、失8分，吞下7連敗，本季戰績掉到5勝11敗，小熊同樣7連敗，最近15場比賽吞下13敗。

小熊 大聯盟

延伸閱讀

MLB／大谷翔平8月終於開砲 本季第38轟領先群雄

MLB／今日戰績表 大谷雙重賽敲三壘安還上演快腿盜壘

MLB／升上大聯盟滿10年 皇家培瑞茲雙響砲轟垮洋基

MLB／大谷、小葛雙重賽硬碰硬 都未開轟仍是37：35

相關新聞

MLB／大谷翔平8月終於開砲 本季第38轟領先群雄

天使隊日籍球星大谷翔平終於開轟了！天使隊今天繼續在洛杉磯主場對決藍鳥隊，大谷2局下從藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Man...

下半季恢復巨星水準 哈波躍升MVP強力競爭者

初登大聯盟時曾與楚奧特(Mike Trout)齊名的哈波(Bryce Harper)，自從由國民隊轉到費城人隊後，巨星的光環就黯淡了許多。一方面是受到費城人隊過去兩年戰績不佳的影響，另一方面他的數據也

MLB／守游擊太傷身 教士有意讓塔提斯改守外野

季前與教士簽下延長大約的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季再繳MVP等級數據，然而卻因大小傷不斷導致賽季打打停停，球團近期有意將他調往外野減少撲球頻率，而他本人也對此抱有相當熱情。

MLB/釀酒人柏恩斯賞小熊15K 連飆10K追平大聯盟紀錄

釀酒人隊26歲投手柏恩斯（Corbin Burnes），今天對小熊之戰大展K功，從2局下首名打者開始，連續投出10次三振...

MLB／今日戰績表 大谷雙重賽敲三壘安還上演快腿盜壘

MLB今日戰績表 釀酒人 4:2 小熊 天使 6:3 藍鳥 老虎 9:4 金鶯 道奇 5:0 費城人 紅雀 4:1 海盜 運動家 4:3(10局) 印地安人 光芒 8:4 紅襪 國民

MLB／升上大聯盟滿10年 皇家培瑞茲雙響砲轟垮洋基

皇家隊31歲捕手培瑞茲（Salvador Perez）升上大聯盟滿10年，今天在主場對洋基隊展現凶猛砲火，首局轟出兩分砲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。