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MLB／守游擊太傷身 教士有意讓塔提斯改守外野

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
塔提斯本季已經因肩傷三度進出傷兵名單，為減輕他的守備負擔，教士想將原本鎮守游擊的他調往外野。 美聯社
塔提斯本季已經因肩傷三度進出傷兵名單，為減輕他的守備負擔，教士想將原本鎮守游擊的他調往外野。 美聯社

季前與教士簽下延長大約的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季再繳MVP等級數據，然而卻因大小傷不斷導致賽季打打停停，球團近期有意將他調往外野減少撲球頻率，而他本人也對此抱有相當熱情。

塔提斯本季已經因肩傷三度進出傷兵名單，為了減輕他的守備負擔，教士想將原本鎮守游擊的他調往外野，讓他於最近復健時期慢慢熟悉外野守備環境。

球星轉守外野的例子並不少見，哈波（Bryce Harper）與史瓦柏（Kyle Schwarber）都是轉戰外野的成功案例，而塔提斯本人似乎也不排斥這個建議，據《The Athletic》報導，他甚至抱有滿腔熱情，總教練丁格勒（Jayce Tingler）也認為，更換守位或許是現階段的最佳解。

少一名游擊手對內野人力充沛的教士並不是件難事，二遊還有本屆入選全明星的弗瑞茲爾（Adam Frazier）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）等人坐鎮，板凳上還有南韓好手金河成，將塔提斯調往外野會是個不錯的選擇。

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