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MLB／大谷翔平8月終於開砲 本季第38轟領先群雄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
天使隊日籍球星大谷翔平終於開轟了！ 美聯社
天使隊日籍球星大谷翔平終於開轟了！ 美聯社

天使隊日籍球星大谷翔平終於開轟了！天使隊今天繼續在洛杉磯主場對決藍鳥隊，大谷2局下從藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah）的手中轟出中外野兩分砲，本季第38轟出爐，領先藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3轟，仍居大聯盟榜首。

大谷今天擔任天使開路先鋒，首局首打席揮出右外野飛球出局。

兩隊打完前兩局都未得分，藍鳥3局上展開攻勢，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、史普林格史普林格（George Springer）先後從天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）的手中轟出陽春砲，取得2：0領先。

3局下，天使8棒歐戴爾（Jo Adell）率先安打，大谷在一出局後，把馬諾亞89英里滑球轟上中外野看台，一棒追平比數，小葛雷諾前兩打席未出現安打。

這是大谷8月首轟，終止連續13場比賽未有全壘打紀錄，明天對藍鳥系列賽最後一戰還要登板先發。

天使 藍鳥 小葛雷諾

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