下半季恢復巨星水準 哈波躍升MVP強力競爭者

初登大聯盟時曾與楚奧特(Mike Trout)齊名的哈波(Bryce Harper)，自從由國民隊轉到費城人隊後，巨星的光環就黯淡了許多。一方面是受到費城人隊過去兩年戰績不佳的影響，另一方面他的數據也不若國民時期漂亮。但這樣的局面都在今年明星賽之後被扭轉了，費城人隊目前躍居國聯東區龍頭，而哈波也悄悄成為MVP的強力競爭者。

哈波先前待在國民隊共7個球季就入選了6次明星賽，並在2015年拿下年度MVP，累積了184轟、.279打擊率及.900OPS的成績。但他來到了費城人隊後則還沒進過明星賽，2019年甚至因為老東家在他離開後的第一年就拿下世界大賽冠軍，讓他飽受嘲諷，相形之下沒能幫助費城人打進季後賽的他顯得黯然失色。

哈波是在2019年轉戰費城人，結果該年前東家國民就拿到世界大賽冠軍，實在是讓他情何以堪。 美聯社

哈波今年也沒能入選明星賽，他上半季繳出.282打擊率、.899OPS及15轟的成績，其實並不差，但與他過去在國民隊的等級還是有段差距。但到了下半季，哈波則開始突飛猛進。明星賽後的哈波，其WAR值1.7為全聯盟第2，.505的上壘率為全聯盟第1，1.216OPS排在第3，打擊率則有.355，外帶5發全壘打。

打出下半季這一波高潮後，哈波今年整季成績來到.299打擊率、.411上壘率、.976OPS、168OPS+、15轟、45打點及12盜。他的上壘率及OPS+皆暫居國聯第2，OPS則為國聯第3，其中OPS+是2015年他拿下MVP那季以來的最佳成績。

看來哈波今年終於恢復到以往超級巨星的狀態，加上費城人隊今年在較不被看好的情況下取得分區領先地位，更顯示出哈波的價值，讓他再度成為MVP的熱門人選，甚至可稱他為另類的黑馬。目前國聯MVP的領跑者無疑是教士隊的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，他的4.5WAR值、31轟、.651長打率、1.024OPS及23盜都是國聯第一，數據明顯比哈波好上一截。但小塔提斯目前仍在傷兵名單中，他的歸期成了MVP競爭的一大變數，若他能在近期內歸隊，或許現在就毋須討論他與哈波間的競爭，但若他復出的時間遙遙無期，哈波就有機會成為頭號競爭者。

趁著對手塔提斯再度進入傷兵名單，哈波快馬加鞭趕進度，大有搶下國聯MVP的態勢。 美聯社

至於國聯OPS暫居第2的阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)則早已確定本季報銷，這也讓哈波順勢成為小塔提斯之外的MVP熱門候選。哈波的劣勢則在於他的傳統數據並不漂亮，按照進度他現在的20轟到球季結束只會有29轟，45分打點到季末更是只會有65分，不但不像他巔峰時能夠繳出的40轟、100打點紀錄，甚至還看不太出來是中心打者的數據。

另一方面，費城人隊目前也僅分別領先勇士與大都會隊1場與2場的勝差，隨時都有被超車的可能，若費城人最終沒能打進季後賽，哈波的優勢就幾乎消失殆盡。

費城人要防止勇士超車，急需哈波能繼續保持高水準的打擊成績。 美聯社

無論哈波最終能否以黑馬之姿再度摘下MVP，他能夠恢復過往巨星的水準、證明自己不再是一位過譽的球星，都是球迷所樂見的，而他與費城人隊到球季結束前的表現也會是必須追逐的一大焦點。