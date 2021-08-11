MLB／今日戰績表 大谷雙重賽敲三壘安還上演快腿盜壘

隨著森下暢仁、千賀滉大、伊藤大海、岩崎優及栗林良吏接力在金牌戰封鎖美國隊，笑納日本在奧運史上的首面棒球金牌，為籌備過程紛紛擾擾、動盪不安的東京奧運再添「小確幸」，讓球迷見識日職菁英的韌性，也看到美國隊

2021-08-11 07:00