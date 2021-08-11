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MLB／今日戰績表 大谷雙重賽敲三壘安還上演快腿盜壘

聯合新聞網 / 綜合報導
雙重賽7支1、吞下3K，跑出三壘安打外還有一次盜壘成功，本季打擊率2成66。 美聯社
雙重賽7支1、吞下3K，跑出三壘安打外還有一次盜壘成功，本季打擊率2成66。 美聯社

MLB今日戰績表

釀酒人 4:2 小熊

天使 6:3 藍鳥

老虎 9:4 金鶯

道奇 5:0 費城人

紅雀 4:1 海盜

運動家 4:3(10局) 印地安人

光芒 8:4 紅襪

國民 vs. 大都會

紅人 2:3 勇士

釀酒人 6:3 小熊(雙重戰)

白襪 3:4 雙城

洛磯 0:5 太空人

洋基 4:8 皇家

響尾蛇 7:8 巨人

藍鳥 4:0 天使(雙重戰)

馬林魚 5:6 教士

遊騎兵 5:4(10局) 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 白襪 vs. 雙城

02:10 洋基 vs. 皇家

02:10 洛磯 vs. 太空人

04:10 馬林魚 vs. 教士

07:05 老虎 vs. 金鶯

07:05 道奇 vs. 費城人

07:05 紅雀 vs. 海盜

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:10 運動家 vs. 印地安人

07:10 國民 vs. 大都會

07:20 紅人 vs. 勇士

08:05 釀酒人 vs. 小熊

09:38 天使 vs. 藍鳥

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

10:10 遊騎兵 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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