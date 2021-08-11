MLB／今日戰績表 大谷雙重賽敲三壘安還上演快腿盜壘
MLB今日戰績表
釀酒人 4:2 小熊
天使 6:3 藍鳥
老虎 9:4 金鶯
道奇 5:0 費城人
紅雀 4:1 海盜
運動家 4:3(10局) 印地安人
光芒 8:4 紅襪
國民 vs. 大都會
紅人 2:3 勇士
釀酒人 6:3 小熊(雙重戰)
白襪 3:4 雙城
洛磯 0:5 太空人
洋基 4:8 皇家
響尾蛇 7:8 巨人
藍鳥 4:0 天使(雙重戰)
馬林魚 5:6 教士
遊騎兵 5:4(10局) 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 白襪 vs. 雙城
02:10 洋基 vs. 皇家
02:10 洛磯 vs. 太空人
04:10 馬林魚 vs. 教士
07:05 老虎 vs. 金鶯
07:05 道奇 vs. 費城人
07:05 紅雀 vs. 海盜
07:10 光芒 vs. 紅襪
07:10 運動家 vs. 印地安人
07:10 國民 vs. 大都會
07:20 紅人 vs. 勇士
08:05 釀酒人 vs. 小熊
09:38 天使 vs. 藍鳥
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
10:10 遊騎兵 vs. 水手
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