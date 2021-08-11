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MLB／升上大聯盟滿10年 皇家培瑞茲雙響砲轟垮洋基
皇家隊31歲捕手培瑞茲（Salvador Perez）升上大聯盟滿10年，今天在主場對洋基隊展現凶猛砲火，首局轟出兩分砲，6局下追加陽春砲，本季第4次雙響砲紀錄幫助皇家8：4獲勝，在3連戰前兩戰扳平戰局。
培瑞茲在2011年8月11日生涯初體驗，對光芒隊之戰3打數1安打，攻下1分打點，經過10年奮戰，不但長期站穩皇家先發捕手地位，也在2015年奪下世界大賽冠軍（4勝1敗扳倒大都會隊），當時獲選MVP。
皇家昨天打到延長11局6：8落敗，兩隊今天再戰，培瑞茲首局兩分砲幫助球隊開張，取得2：0領先，6局下陽春砲再幫皇家追成4：4平手，開啟全隊反撲氣勢，6到8局一共攻下5分，最後以4分之差獲勝。
這是培瑞茲生涯第10場至少單場兩轟的比賽，全場4打數3安打、攻下3分打點，本季29轟紀錄也寫下個人單季新高，最快明天就可突破30大關，生涯10年累積181支全壘打。
他說：「10年過得很快，能上大聯盟真是美夢成真，希望可以繼續打拚10年。」
培瑞茲很開心再度締造雙響砲紀錄，但他強調，球隊贏球才是最重要的事。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，投手有些失控球被掌握，球隊也付出代價，總之這場比賽沒有打好。
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