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MLB／大谷、小葛雙重賽硬碰硬 都未開轟仍是37：35

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
天使與藍鳥兩門重砲大谷翔平(左)、小葛雷諾(右)暌違4個月再度同場較勁。 路透社
天使與藍鳥兩門重砲大谷翔平(左)、小葛雷諾(右)暌違4個月再度同場較勁。 路透社

天使隊今天在洛杉磯主場對藍鳥隊展開雙重賽，兩門重砲大谷翔平、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）暌違4個月再度同場較勁，成為最大焦點，結果兩人都未揮出全壘打，大谷仍以37轟獨居大聯盟榜首，小葛雷諾35轟居次。

兩隊4月9日到11日在佛州對決，當時藍鳥主場還是位於佛羅里達州的1A球場，原定4連戰最後一戰因雨取消，延到今天再戰，藍鳥改在天使球場擔任主隊，雙重賽第2戰才是天使主場。

今天首場比賽，大谷、小葛雷諾都擔任先發第2棒，大谷3個打數沒有安打，被三振、故意保送各1次，小葛雷諾不但連4打數掛零，還吞下3次三振，兩隊其他球員也未開轟，天使終場6：3獲勝。

兩隊短暫休息後再打第2戰，小葛雷諾仍打2棒，首局開路先鋒史普林格（George Springer）揮出二壘打後，他追加安打攻下全場第1分，成為此役勝利打點，藍鳥最後4：0扳回一城。

小葛雷諾此役4打數1安打，又吞下兩次三振，兩戰合計8支1、吞下5K，本季打擊率降為3成14。

大谷第2戰改當開路先鋒，1局下首打席就揮出本季第5支三壘打。 路透社
大谷第2戰改當開路先鋒，1局下首打席就揮出本季第5支三壘打。 路透社

大谷第2戰改當開路先鋒，1局下首打席就揮出本季第5支三壘打，但接下來3名打者出局，天使無法破蛋，一路打完7局都無法得分，藍鳥最後4：0扳回一城，兩隊仍是無人開轟。

大谷此役4打數1安打，吞下兩次三振，包括7局下兩出局滿壘時，揮空三振結束比賽，雙重賽7支1、吞下3K，本季打擊率2成66。

大谷7月29日對洛磯隊揮出本季第33轟後，已經連續13場比賽未有全壘打，後天對藍鳥4連戰最後一戰將擔任先發投手。

小葛雷諾 藍鳥 天使

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