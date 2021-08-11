MiLB／張育成敲1安吞3K 鄭宗哲3安2打點手感回溫

旅美匹茲堡海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲，近2場出賽手感回溫，今天單場5打數敲出3安、貢獻2分打點，克里夫蘭印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天敲1安吞3K。

美國職棒小聯盟賽事新人聯盟海盜金隊今天與巴爾的摩金鶯隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打第3棒、守游擊，鄭宗哲首局2人出局後敲出安打，但隊友沒有延續攻勢。

4局鄭宗哲敲出右外野方向飛球出局，5局海盜隊有攻勢，接連3個四壞保送，孟蒂羅（Eliazer Montero）適時安打送回1分，再選到四壞保送，2人出局滿壘時，鄭宗哲敲出適時安打，幫助球隊送回追平分、2比2扳平比數。

7局鄭宗哲率先敲出安打上壘，跑上二壘被觸殺，9局球隊4比7落後、滿壘機會，敲出游擊方向滾地球、幫助球隊送回分數，並靠著野手選擇上到一壘，海盜隊9局將比數追至6比7，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

鄭宗哲近2場出賽找回打擊好手感，昨天單場5打數敲出2支安打，今天單場5打數敲3安、貢獻2分打點，賽後打擊率2成88。

小聯盟3A賽事印地安人隊今天與底特律老虎隊交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第3棒、守游擊，張育成首局1人出局、壘上有人時敲出安打，但隊友沒能延續攻勢。

張育成3局、5局打擊機會都吞下三振，7局敲出二壘方向滾地球出局，9局再吞下三振，今天總計5打數敲1安吞下3K，賽後打擊率3成04。

印地安人隊今天團隊敲出11支安打，安打數比老虎隊的9支多，但得分效率不如預期，終場以4比9吞敗。