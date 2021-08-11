快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

MiLB／張育成敲1安吞3K 鄭宗哲3安2打點手感回溫

中央社 / 台北11日電
克里夫蘭印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天敲1安吞3K。。 中央社
克里夫蘭印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天敲1安吞3K。。 中央社

旅美匹茲堡海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲，近2場出賽手感回溫，今天單場5打數敲出3安、貢獻2分打點，克里夫蘭印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天敲1安吞3K。

美國職棒小聯盟賽事新人聯盟海盜金隊今天與巴爾的摩金鶯隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打第3棒、守游擊，鄭宗哲首局2人出局後敲出安打，但隊友沒有延續攻勢。

4局鄭宗哲敲出右外野方向飛球出局，5局海盜隊有攻勢，接連3個四壞保送，孟蒂羅（Eliazer Montero）適時安打送回1分，再選到四壞保送，2人出局滿壘時，鄭宗哲敲出適時安打，幫助球隊送回追平分、2比2扳平比數。

7局鄭宗哲率先敲出安打上壘，跑上二壘被觸殺，9局球隊4比7落後、滿壘機會，敲出游擊方向滾地球、幫助球隊送回分數，並靠著野手選擇上到一壘，海盜隊9局將比數追至6比7，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

鄭宗哲近2場出賽找回打擊好手感，昨天單場5打數敲出2支安打，今天單場5打數敲3安、貢獻2分打點，賽後打擊率2成88。

小聯盟3A賽事印地安人隊今天與底特律老虎隊交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第3棒、守游擊，張育成首局1人出局、壘上有人時敲出安打，但隊友沒能延續攻勢。

張育成3局、5局打擊機會都吞下三振，7局敲出二壘方向滾地球出局，9局再吞下三振，今天總計5打數敲1安吞下3K，賽後打擊率3成04。

印地安人隊今天團隊敲出11支安打，安打數比老虎隊的9支多，但得分效率不如預期，終場以4比9吞敗。

鄭宗哲 海盜

延伸閱讀

MLB／小聯盟3A張育成開轟2分砲 包辦3分打點

MLB／張育成下放3A 代總教練嘆他的應有能力未展現

MLB／白襪菜鳥單場炸裂生涯前3轟 不敵張育成逆轉三壘打

MLB／張育成先發敲長打 紅雀單場4轟金廣鉉成苦主

相關新聞

MLB／大谷、小葛雙重賽硬碰硬 都未開轟仍是37：35

天使隊今天在洛杉磯主場對藍鳥隊展開雙重賽，兩門重砲大谷翔平、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）暌違4...

美國隊奧運「銀」恨沒關係　新星卡薩斯、艾倫前途無量

隨著森下暢仁、千賀滉大、伊藤大海、岩崎優及栗林良吏接力在金牌戰封鎖美國隊，笑納日本在奧運史上的首面棒球金牌，為籌備過程紛紛擾擾、動盪不安的東京奧運再添「小確幸」，讓球迷見識日職菁英的韌性，也看到美國隊

MLB／「夢幻成真」之戰 白襪終結者只盼別成挨轟第一人

為重現知名棒球電影《夢幻成真》（Field of Dreams）的場景，大聯盟砸重金於愛荷華州戴爾斯維（Dyersville）的一座玉米田改造為棒球場，預計將於台灣時間8月13日上演另類「基襪大戰」，

MLB／升上大聯盟滿10年 皇家培瑞茲雙響砲轟垮洋基

皇家隊31歲捕手培瑞茲（Salvador Perez）升上大聯盟滿10年，今天在主場對洋基隊展現凶猛砲火，首局轟出兩分砲...

MiLB／張育成敲1安吞3K 鄭宗哲3安2打點手感回溫

旅美匹茲堡海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲，近2場出賽手感回溫，今天單場5打數敲出3安、貢獻2分打點，克里夫蘭印地安人隊小聯盟3...

MLB／洋基4度砸鍋仍贏 總仔卻錯過

一隊有四名投手同場救援失敗，洋基還是贏了，昨天歷經延長十一局、以八比六擊敗皇家隊，戲劇化的過程寫下兩項大聯盟史上頭一遭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。