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MLB／「夢幻成真」之戰 白襪終結者只盼別成挨轟第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
為重現知名棒球電影《夢幻成真》（Field of Dreams）的場景，大聯盟砸重金於愛荷華州戴爾斯維（Dyersville）的一座玉米田改造為棒球場。 取自大聯盟推特照片
為重現知名棒球電影《夢幻成真》（Field of Dreams）的場景，大聯盟砸重金於愛荷華州戴爾斯維（Dyersville）的一座玉米田改造為棒球場。 取自大聯盟推特照片

為重現知名棒球電影《夢幻成真》（Field of Dreams）的場景，大聯盟砸重金於愛荷華州戴爾斯維（Dyersville）的一座玉米田改造為棒球場，預計將於台灣時間8月13日上演另類「基襪大戰」，將由白襪對上洋基，終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）透露，希望自己不要成為當天挨轟的第一人。

1989年上映的電影《夢幻成真》敘述一名農場主人年少時期與父親失和，某天他聽到了一個神秘聲音：「你蓋好了，他就會來。」於是他將自己的玉米田剷平成棒球場，沒想到自己的棒球偶像真的前來打球，也因此解開自己與父親的心結。

大聯盟今邀請許多退役及現役球星受訪，白襪隊明星終結者漢崔克斯就表示「我很興奮，能夠在這裡（愛荷華州）參與當地的第一場棒球賽事，感覺很酷，我希望自己不要被敲出這裡的第一發全壘打。」2005年白襪隊奪冠當年的捕手柏辛斯基（A.J. Pierzynski）也說「我可以帶著我的兒子，像電影般在迷宮裡玩捉迷藏。」

曾待過紅人與洋基的名將歐尼爾（Paul O'Neill），《夢幻成真》上映時他還是個大聯盟球員，他表示：「這是個很棒的想法，我很高興洋基能夠參與這場盛會，這讓我想起了以前的那些日子。」

白襪隊終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）。 美聯社
白襪隊終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）。 美聯社

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