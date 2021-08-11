美國隊奧運「銀」恨沒關係　新星卡薩斯、艾倫前途無量

隨著森下暢仁、千賀滉大、伊藤大海、岩崎優及栗林良吏接力在金牌戰封鎖美國隊，笑納日本在奧運史上的首面棒球金牌，為籌備過程紛紛擾擾、動盪不安的東京奧運再添「小確幸」，讓球迷見識日職菁英的韌性，也看到美國隊眾多未來之星、豐富經驗老將的凝聚力及動人故事。

檢視美國隊奧運陣容，「沙場老將」代表當屬35歲弗瑞茲爾（Todd Frazier）、36歲牛棚投手羅伯森（David Robertson）、37歲浪人傑克森（Edwin Jackson）和37歲左投卡茲默（Scott Kazmir），無一不是「時代的眼淚」。

弗瑞茲爾曾兩度入選明星賽，還拿過全壘打大賽冠軍，生涯在大聯盟累積1059支安打、218轟，今年曾為海盜出賽13場，五月中旬遭釋出，雖然身手大不如前，仍在奧運擔任主戰三壘手、扛中心棒次，在複賽對日本時有5打數2安打1打點演出，寶刀未老，以前參與過世界少棒大賽（Little League World Series）、也打過世界大學錦標賽（FISU World University Championships）、泛美運動會（Pan American Games），「為國出征」對他來說並不陌生，他在奧運期間亦受訪表示：「能為自己的國家打球，是世界上最酷的事，我12歲時就有此榮譽，到了35歲又有這樣的機會，我總是督促自己盡其所能地表現。」

美國隊三壘手弗瑞茲爾有多次為國征戰經驗，這次帶領年輕小將在奧運奪得銀牌，返回家鄉後獲得英雄式的歡迎。

羅伯森是2017年經典賽一員，當初和葉力奇（Christian Yelich）、波西（Buster Posey）和史卓曼（Marcus Stroman）等人攜手為美國奪冠，這回他在奧運登板3場，拿下2次救援成功；卡茲默對多明尼加先發五局無失分，傑克森分別對韓國、日本登板，承擔一場敗投（甲斐拓也延長賽再見安打），奧運結束後，仍是自由球員之身的傑克森被媒體問到是否有可能重返大聯盟，他表示持開放態度、還沒退休打算。而若他之後成功回到大聯盟戰場，有機會突破自己「球衣蒐集」紀錄（生涯已效力過14支大聯盟球隊，為紀錄保持人）。

羅伯森曾是王建民在洋基時的隊友，在2009年助洋基贏得世界大賽冠軍，他也是2017美國經典賽冠軍隊成員，現在再添一枚奧運銀牌，可說是棒球員偉大的成就。 美聯社

除了數名老將，竄起的年輕新生代也不容小覷，根據國際棒總宣布的「最佳陣容」，美國共有五人入選，比奪金的日本隊還多。

拿下「最佳一壘手」肯定的砲手卡薩斯（Triston Casas）敲出3發全壘打（連三場開轟，韓國、日本、多明尼加），8分打點是各隊之最，可惜金牌戰無建樹，不過年僅21歲，前途無量，身為2018年選秀首輪（第26順位），目前是紅襪農場名列前茅的重點新秀，今年已在2A穩定出賽，力量十足、選球也頗具水準，有望明年就登上大聯盟亮相。

卡薩斯今年在紅襪2A就展現優異的選球能力，在奧運銀牌的加持之下，應該能更早看他在大聯盟發光。 美聯社

有古巴血統的二壘手艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）榮獲最佳二壘手，曾參與冬季奧運（競速滑冰項目）並拿下銀牌的他，成為史上第六位（美國第三位）在冬、夏奧運都奪牌的選手，名留青史。艾瓦瑞茲今年31歲，本屆奧運出賽6場有5場敲安、進帳3分打點，守備部分僅出現1次失誤、參與3次雙殺；「最佳防守球員」的艾倫（Nick Allen）駐守游擊，預賽對韓國開轟、金牌戰3安猛打賞，22歲的他是運動家農場排名第三的新秀（官網版本），本季也在2A累積6轟、8盜和破三成的打擊率。待過洋基、雙城的「旅日洋砲」奧斯汀（Tyler Austin）火力四射，三圍0.417/0.462/0.792，「最佳DH」當之無愧。

奧斯汀不久前才以0.460打擊率、9支全壘打、25分點打點拿下6月央聯MVP，奧運棒球就在自家橫濱灣星主場打，果然是巨砲實力展現無遺！ 美聯社

「最佳左投」高斯（Anthony Gose）曾是快腿外野手，在藍鳥、老虎留下372場出賽、57次盜壘的成績單，2017年起「棄打從投」轉戰投手丘，擁有飛快球速，目前隸屬於印地安人3A，仍在努力以投手身份拚回大聯盟，如今卻先在奧運舞台以5.1局無失分（僅被敲1支安打）驚艷眾人。此外擔綱兩場先發包括準決賽大任的雙城小聯盟投手萊恩（Joe Ryan），合計10.1局失2分、8次三振、1保送，未來性亦受矚目。

東京奧運落幕，下次要看棒球選手們出現在奧運舞台，最快得等到2028年，美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）亦嘆可惜：「夏季奧運沒有把棒球列為常設項目，是令人難以置信的疏忽。」在等待下回「盛事」前，只能細細回味這次東奧的點滴回憶與感動。

註：本文數據截至台灣時間8月11日賽前。