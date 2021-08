MLB／致敬曼巴！小葛雷諾作客洛杉磯要穿「訂製鞋」

藍鳥將在明日作客洛杉磯,與天使展開為期3場的系列賽,而藍鳥隊球星小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)也已準備好訂製的釘鞋,要向洛杉磯湖人隊已故球星布萊恩(Kobe Bryant)致敬。

湖人隊傳奇球星布萊恩與二女兒吉安娜(Gianna Bryant)去年1月因墜機意外罹難,而藍鳥在此之後一直都沒有到過洛杉磯,因此小葛雷諾也打算把握這次與天使的系列賽向「小飛俠」致敬,並打算在比賽結束後將釘鞋贈予布萊恩的遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)。

重砲球星小葛雷諾為了這次造訪洛杉磯,特地請知名球鞋設計師訂做印有布萊恩和吉安娜肖像的特別版釘鞋。設計師也在社群貼出2雙釘鞋的照片,並分享球鞋的設計特點,其中黑白款除有布萊恩與吉安娜的肖像外,還有2、8、24號及Mamba和Mambacita的字樣;而全紫款則是採用2009年布萊恩奪冠時與吉安娜慶祝的畫面,以及2019年兩人坐在湖人比賽場邊的肖像。

Vlad Jr wanted to pay tribute to Mamba and Mambacita while the @BlueJays are playing in LA this week. This is one of two custom @jumpman23 pairs that Vlad will wear this series. Portraits are hand painted as always. Stay tuned for the next pair. #mambamondays #customcleats pic.twitter.com/YITclWvYcK