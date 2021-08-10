MLB／致敬曼巴！小葛雷諾作客洛杉磯要穿「訂製鞋」

藍鳥將在明日作客洛杉磯，與天使展開為期3場的系列賽，而藍鳥隊球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也已準備好訂製的釘鞋，要向洛杉磯湖人隊已故球星布萊恩（Kobe Bryant）致敬。

湖人隊傳奇球星布萊恩與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）去年1月因墜機意外罹難，而藍鳥在此之後一直都沒有到過洛杉磯，因此小葛雷諾也打算把握這次與天使的系列賽向「小飛俠」致敬，並打算在比賽結束後將釘鞋贈予布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）。

重砲球星小葛雷諾為了這次造訪洛杉磯，特地請知名球鞋設計師訂做印有布萊恩和吉安娜肖像的特別版釘鞋。設計師也在社群貼出2雙釘鞋的照片，並分享球鞋的設計特點，其中黑白款除有布萊恩與吉安娜的肖像外，還有2、8、24號及Mamba和Mambacita的字樣；而全紫款則是採用2009年布萊恩奪冠時與吉安娜慶祝的畫面，以及2019年兩人坐在湖人比賽場邊的肖像。

Vlad Jr wanted to pay tribute to Mamba and Mambacita while the @BlueJays are playing in LA this week. This is one of two custom @jumpman23 pairs that Vlad will wear this series. Portraits are hand painted as always. Stay tuned for the next pair. #mambamondays #customcleats pic.twitter.com/YITclWvYcK — Jordan Custom Kicks (@mikejordan_art) August 9, 2021

藍鳥與天使系列戰的觀賽焦點除了小葛雷諾的訂製釘鞋外，還有他與二刀流巨星大谷翔平的全壘打王之爭，小葛雷諾本季出賽109場打出35轟，僅落後大谷翔平2支，在全壘打排行榜佔暫居第二。