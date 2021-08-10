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MLB／希曼尼茲連兩戰至少2轟5打點 白襪大勝雙城

中央社 / 明尼阿波利斯9日綜合外報導
希曼尼茲。 路透
希曼尼茲。 路透

美國職棒大聯盟MLB希曼尼茲今天揮出雙響砲，為芝加哥白襪掃回5分，並以11比1大勝明尼蘇達雙城。他連兩場比賽至少有2支全壘打、5分打點的成績，是有此表現的隊史第1人。

白襪先前在少了希曼尼茲（Eloy Jimenez）、羅伯特（Luis Robert）兩名重要的球員後，這個賽季仍有亮眼的表現，隨著兩人雙雙歸隊，白襪美國聯盟中區的龍頭寶座也越坐越穩。

希曼尼茲今天再繳出2支全壘打、5分打點的成績單，他已連續兩戰有這樣的好表現。離開60天傷兵名單的羅伯特此役5打數2安打，有1分打點進帳。

安德森（Tim Anderson）連兩天率先開轟，幫助白襪取得領先。白襪先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）此役表現同樣精彩，他投8局送出8次三振，沒有保送，只被擊出1支全壘打在內的兩支安打，丟掉1分自責分，在球隊贏球後收下勝投，目前戰績9勝8敗，防禦率3.81。

希曼尼茲成為白襪隊史上，第一個連兩場比賽至少有2支全壘打、5分打點成績的球員，也是自2015年當時還在華盛頓國民的哈波（Bryce Harper）以來，MLB有此成績的第1人。

希曼尼茲在春訓時發生胸肌肌腱斷裂的傷勢，之後便持續高掛免戰牌，在離開傷兵名單後，至今打了10場比賽，他就揮出5支全壘打，打進14分打點。

白襪

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