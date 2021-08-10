MLB／席摩揮471英尺特大號全壘打 印地安人轟垮紅人

美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人今天揮出3支全壘打，以9比3轟垮來訪的辛辛那提紅人。印地安人此役的3轟中，還包括席摩一支471英尺的特大號全壘打。

拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天擊出1支兩分打點全壘打，還有1支三壘安打，貢獻3分打點，幫助印地安人擊敗紅人。

印地安人的拉莫斯（Wilson Ramos）今天也揮出1發兩分彈，羅沙里歐（Amed Rosario）有5打數4安打的表現。印地安人此役以5名投手進行車輪戰，成功降低紅人打線的破壞力，並終止他們的5連勝。

今天印地安人的第2任投手賈薩（Justin Garza），投了3、4兩局，有3次三振、2個保送，被擊出1支安打，丟掉1分自責分，最終獲得勝投。

席摩（Bradley Zimmer）7下揮出一支中外野方向兩分全壘打，這一轟是飛出場外，飛行距離達471英尺的特大號全壘打，也是印地安人球員本季擊出最大號的全壘打。

印地安人這個主場1994年啟用，在這座球場誕生的最大號全壘打，是印地安人名將湯米（Jim Thome）於1999年7月3日對上堪薩斯市皇家時所擊出，當時那支全壘打也是在中外野方向，飛行距離是驚人的511英尺。