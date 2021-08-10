快訊

300萬接種莫德納第1劑的人別擔心 陳時中承諾會留第2劑

高端年底前「提早」供貨500萬劑 陳時中：本就談這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基1場4次BS還贏了 總仔卻錯過最精彩的部分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊今天打了一場瘋狂的勝仗，從第7局起4度領先被扳平，寫下大聯盟史上頭一遭，同場4名後援投手記上救援失敗。 路透社
洋基隊今天打了一場瘋狂的勝仗，從第7局起4度領先被扳平，寫下大聯盟史上頭一遭，同場4名後援投手記上救援失敗。 路透社

洋基隊今天打了一場瘋狂的勝仗，從第7局起4度領先被扳平，寫下大聯盟史上頭一遭，同場4名後援投手記上救援失敗，最終卻還是將勝利收進口袋，延長11局以8：6擊敗皇家隊。

兩隊先發投手都演出優質內容，洋基泰隆（Jameson Taillon）投6局、失1分（無責失），皇家赫南德茲（Carlos Hernández）投6.2局、失1分，前6局雙方都難破城池的劇情，卻在7局後峰迴路轉。

第7局起，洋基只要拿1分，皇家就追回1分，洋基攻下2分，皇家就討回2分，洋基連續4任後援投手記上「BS」，依序為羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、格林（Chad Green）、布里頓（Zack Britton）、黑默斯（Clay Holmes）。

此役寫下大聯盟史上第一場兩隊在7、8、9、10局都有分數進帳的比賽，甚至第11局也都攻下分數，洋基在11局上勒梅休（DJ LeMahieu）敲出二壘打、帶1分打點，賈納（Brett Gardner）補上安打追加2分，皇家最後半局只趕回1分結束這場惡鬥。

洋基打得這麼辛苦才收下勝利，但總教練布恩（Aaron Boone）卻錯過在場邊見證最精彩的部分，他在第7局就因與裁判爭執投手犯規，本季第4度遭到驅逐出場。

布恩讚賞皇家4度扳平的韌性，也稱讚子弟兵仍想盡辦法拿下勝利，「必須向皇家致敬，他們持續奮戰，比賽不可能一直完美，但我們在遭到追平後也持續努力。」

皇家 洋基 大聯盟

延伸閱讀

MLB／洋基又添確診案例 瑞佐曾罹癌令美媒擔憂

MLB／洋基確診又+1 捕手桑契斯成近4天第3人

MLB／王牌投手柯爾4日不投了 洋基教頭：因為他確診

MLB／洋基計畫讓史丹頓重返外野 需要他先變強化玻璃

相關新聞

MLB／洋基1場4次BS還贏了 總仔錯過最精彩的部分

洋基隊今天打了一場瘋狂的勝仗，從第7局起4度領先被扳平，寫下大聯盟史上頭一遭，同場4名後援投手記上救援失敗，最終卻還是將...

MLB／天使戰績不影響大谷爭MVP 麥登舉A-Rod為例

大谷翔平將於周五先發登板，正面對決藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），兩人不僅是全壘打榜上...

MLB／「公路大戰」甜蜜復仇 普荷斯代打轟垮前東家天使

「公路大戰」系列賽最後一戰，道奇隊普荷斯（Albert Pujols）對前東家天使演出「甜蜜復仇」，2局下代打敲2分砲建功，終場也幫助道奇以8：2勝出，不過他說：「或許因為它（天使）是前東家所以可用『另一種方式』來看待，但我並不這樣去看。」

MLB／惠勒完封老東家大都會 費城人奪8連勝

美國職棒大聯盟MLB費城費城人的惠勒今天完投9局，送出11次三振，只被擊出2支零星安打，率隊3比0完封老東家紐約大都會。...

MLB／小葛雷諾35轟逼近大谷翔平 兩門重砲準備同場較勁

藍鳥隊7月31日重返多倫多主場後展現氣勢，今天對紅襪之戰8局下靠史普林格（George Springer）3分砲逆轉戰局...

MiLB／林家正升2A敲生涯首轟慶祝 張育成3A奮戰繳1安

美國職棒小聯盟響尾蛇隊的林家正今天是升上2A層級後首度出賽，於第4局轟出2分砲，不但是個人2A首轟，更是職業生涯首轟；印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。