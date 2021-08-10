MLB／洋基1場4次BS還贏了 總仔卻錯過最精彩的部分

洋基隊今天打了一場瘋狂的勝仗，從第7局起4度領先被扳平，寫下大聯盟史上頭一遭，同場4名後援投手記上救援失敗，最終卻還是將勝利收進口袋，延長11局以8：6擊敗皇家隊。

兩隊先發投手都演出優質內容，洋基泰隆（Jameson Taillon）投6局、失1分（無責失），皇家赫南德茲（Carlos Hernández）投6.2局、失1分，前6局雙方都難破城池的劇情，卻在7局後峰迴路轉。

第7局起，洋基只要拿1分，皇家就追回1分，洋基攻下2分，皇家就討回2分，洋基連續4任後援投手記上「BS」，依序為羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、格林（Chad Green）、布里頓（Zack Britton）、黑默斯（Clay Holmes）。

此役寫下大聯盟史上第一場兩隊在7、8、9、10局都有分數進帳的比賽，甚至第11局也都攻下分數，洋基在11局上勒梅休（DJ LeMahieu）敲出二壘打、帶1分打點，賈納（Brett Gardner）補上安打追加2分，皇家最後半局只趕回1分結束這場惡鬥。

洋基打得這麼辛苦才收下勝利，但總教練布恩（Aaron Boone）卻錯過在場邊見證最精彩的部分，他在第7局就因與裁判爭執投手犯規，本季第4度遭到驅逐出場。

布恩讚賞皇家4度扳平的韌性，也稱讚子弟兵仍想盡辦法拿下勝利，「必須向皇家致敬，他們持續奮戰，比賽不可能一直完美，但我們在遭到追平後也持續努力。」